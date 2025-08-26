Zaskakujące słowa Kosiniaka-Kamysza. Tak ocenił działania prezydenta

Brak podpisu pod ustawą prezydent argumentował m.in. tym,, że "800 plus" powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP poinformował w poniedziałek wieczorem, że jeszcze tego samego dnia do Sejmu trafił prezydencki projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.

Kosiniak-Kamysz skrytykował prezydenta. "Liberum veto"

We wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "działania prezydenta można podciągnąć pod liberum veto". – Takie pieniactwo, rozrabianie i szlachecka wolność, która przerodziła się w upadek państwa polskiego – ocenił.

Prezes PSL dodał, że "gdyby ta destrukcja dotyczyła tylko świadczenia »800 plus«, to znacie moje krytyczne zdanie na ten temat". – Wiecie, co myślę o młodych Ukraińcach jeżdżących u nas drogimi samochodami zamiast bronić kraju. Tak samo mówiłem o tym, że bez ekshumacji na Wołyniu, rozliczenia się z tego ludobójstwa, nie będzie Ukrainy w Unii Europejskiej. Tak samo jasno wyrażałem sprzeciw, gdy dobre imię Polski było deptane albo, gdy chciano gloryfikować Banderę. Ale negowanie wsparcia dla walczącej Ukrainy jest wbrew interesowi bezpieczeństwa państwa polskiego – ocenił.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, iż myślał, że "nasi poprzednicy są w tym zgodni, także z nami, bo przecież pomagali Ukrainie". – Przestali rządzić i zmienili kompletnie zdanie. Myślałem, że dla prezesa Kaczyńskiego sprawa wolnej, bezpiecznej Ukrainy, która stanowi bufor bezpieczeństwa, jest wpisana w nasz narodowy interes. Myślałem, że na to jest powszechna zgoda, poza jakimiś wyjątkami oderwanymi od rzeczywistości, geopolityki i naszej historii. Wygląda jednak na to, że zmienili decyzję i uosobieniem tego jest decyzja Karola Nawrockiego, który zaprzeczył strategii narodowego bezpieczeństwa – dodał.

Zdaniem szefa MON "można było szukać innych rozwiązań". – Nawet ja mam radykalniejsze pomysły na „800 plus”. Ale sprawa nie dotyczy tego świadczenia, dotyczy bezpieczeństwa Polski. „800 plus” to tylko mały wycinek, a ludzie prezydenta przedstawiają tę ustawię jako tylko ten element – ocenił. W opinii prezesa PSL "to jest wpisywanie się w rosyjską narrację". – Każdy dzień zużycia Rosji na froncie to każdy dzień dla Polski i NATO, by być bezpieczniejszym – powiedział.

