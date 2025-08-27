Nawrocki jasno wskazał Tuskowi konkretne działanie, którego nie zamierza akceptować

W środę o godzinie 9.00 rozpoczęła się Rada Gabinetowa. W posiedzeniu tego ciała, oprócz prezydenta Karola Nawrockiego uczestniczą, premier Donald Tusk oraz ministrowie jego rządu. W części otwartej dla mediów głos zabrali prezydent Nawrocki i premier Tusk. Następnie Nawrocki odniósł się do wypowiedzi premiera, po czym spotkanie, zgodnie z procedurą, zostało zamknięte dla dziennikarzy i jest kontynuowane w formule niejawnej.

Komentując, jeszcze na części oficjalnej słowa szefa rządu, głowa państwa nawiązała do kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zapowiedzi kolejnych podwyżek podatków.

Nawrocki: Nie akceptuję podwyższania podatków

– Z wdzięcznością patrzę, że premier i rząd porzucili kwestionowanie CPK. Ludzie czekają na tę inwestycję, a kształt przez Was zaproponowany jest dalece niesatysfakcjonujący. Chcemy budować CPK tak jak wyobrazili to sobie jego inicjatorzy i ci, którzy podpisali projekt obywatelski – powiedział Nawrocki.

Polityk podkreślił też, że żadnym rozwiązaniem na sytuację finansową i rekordowy deficyt budżetowy nie jest szukanie kolejnych źródeł opodatkowania. – Podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować. Uważam, że uszczelnienie systemu podatkowego wymaga większego zaangażowania ze strony rządowej. Zasypywanie dziury kosztem kolejnych grup społecznych jest nieakceptowalne. Jesteśmy gotowi do pomocy – oznajmił prezydent.

Stan finansów państwa jest niejednym, ale najważniejszym tematem dzisiejszej Rady Gabinetowej.

