Gorąco na linii PiS-Konfederacja. Ostre słowa Kaczyńskiego

W poniedziałek rano w Polsat News, europoseł PiS Piotr Muller, powiedział że "trzeba skończyć z mitem, że, Konfederacja to jest taki drugi PiS, tylko, że bardziej radykalny". – To jest zupełnie inna partia. Mają zupełnie inne poglądy – mówił.

Zwrócił też uwagę na sprawy gospodarcze. – Była debata byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena. Wie pan, jakie ja miałem wrażenie na końcu tej debaty? Że Sławomir Mentzen to jest młody Balcerowicz. On po prostu mówi jak, jak Leszek Balcerowicz z początku lat 90. Jeżeli on chce tego typu wprowadzać Polskę bez innowacji, z tanią siłą roboczą, no to my po prostu się zasadniczo w tych sprawach różnimy – stwierdził.

Kaczyński: Ja bym to ocenił jeszcze ostrzej

O słowa europosła został zapytany podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. – Ja bym to ocenił może jeszcze ostrzej. Pan Muller jest młodym człowiekiem, lata 90. to chyba okres jeszcze jego dzieciństwa. Ja niestety jestem dużo, dużo starszy i to był okres już dla mnie po 40-stce. Więc są ogromne różnice między tymi osobami, oczywiście krytycznie oceniam politykę pana Balcerowicza, a także jego późniejszą postawę. Nie mniej w porównaniu z panem Mentzenem to jest, można powiedzieć, inna waga i ta różnica tych wagi jest ogromna – stwierdził.

Ponadto Piotr Muller w porannym wywiadzie dodał, że "oczywiście o koalicjach w przyszłości możemy rozmawiać, ale też musimy dzisiaj mówić o tym, co nas różni, żeby wyborcy na koniec mogli zdecydować". – Czy wybierają małego Balcerowicza, Sławomira Mentzena, jako kandydata, który ma kierować polską gospodarką, czy jednak wybierają solidaryzm społeczny, wolnorynkowość, ale mądrą wolnorynkowość, którą oferuje PiS – powiedział.

Mentzen reaguje

Na te słowa zareagował na platformie X Sławomir Mentzen. "PiS znowu zauważył, że ma inne poglądy niż my. No oczywiście!" – napisał.

Zdaniem lidera Nowej Nadziei "PiS podnosił i komplikował podatki, sprowadził do Polski setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich, jest sługą narodu ukraińskiego, zgodził się na Zielony Ład, komplikuje przepisy i zwiększa biurokrację".

Sławomir Mentzen podkreślił, że "Konfederacja chce niskich i prostych podatków, nie chcemy żadnej masowej imigracji, chcemy asertywnego traktowania Ukrainy, odrzucenia Zielonego Ładu, prostych przepisów i wolności". "Nie jesteśmy tacy sami!" – zakończył.

