Rząd pochwalił się danymi. "Idźcie to powiedzieć ludziom robiącym zakupy"

We wtorek na platformie X premier Donald Tusk opublikował nowy film. "Mam złą wiadomość..." – napisał. – Słuchajcie, mam złą wiadomość, ale tylko dla tych, którzy źle życzą Polsce – wyjaśnił na nagraniu szef rządu. – Mam tutaj sensacyjny raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To jest raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce. (...) Polska zostawia absolutnie wszystkich z tyłu. Wyprzedzamy takich bogaczy jak Holandia, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada – powiedział Tusk. – O zobaczcie, taki fajny prezencik dla mnie. Zobaczcie, gdzie są Niemcy... – dodał, pokazując na sam dół wykresu. – Mówiąc krótko, robimy, nie gadamy – podsumował premier.

Danymi pochwaliła się również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. "Polska liderem wzrostu dobrobytu w OECD – to dowód na dynamiczny rozwój gospodarczy i coraz silniejszą pozycję naszego kraju w gronie najbardziej rozwiniętych państw świata" – czytamy. Do sprawy odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. "Idźcie to powiedzieć ludziom w sobotę robiącym zakupy w sklepach i na bazarach" – skomentował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Polska w "klubie bilionerów"

Premier Tusk ogłosił we wtorek historyczny awans Polski do grona 20 największych gospodarek świata. – Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, mówić o tym, co Polsce się udaje. A faktem absolutnie historycznym jest to, że Polska w ostatnich dniach trafiła do bardzo ekskluzywnego grona państw-bilionerów – wskazał szef rządu, odnosząc się do informacji o tym, że nominalny polski PKB przekroczył barierę biliona dolarów. "PKB Polski urósł w drugim kwartale realnie o 3,4 proc. rok do roku" – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

– Wiem, że to są abstrakcyjne statystyki, ale robi wrażenie. Jest 20 takich państw na świecie. Na 195 państw 20 należy do tego klubu bilionerów i to nie jest na pewno nasze ostatnie słowo. To od nas wszystkich będzie zależało, czy będziemy kontynuowali ten marsz w górę tak efektywnie – mówił.

