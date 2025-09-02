Tusk opublikował nowe nagranie. "Mam złą wiadomość..."

We wtorek na platformie X premier Donald Tusk opublikował nowy film. "Mam złą wiadomość..." – napisał.

– Słuchajcie, mam złą wiadomość, ale tylko dla tych, którzy źle życzą Polsce – wyjaśnił na nagraniu szef rządu. – Mam tutaj sensacyjny raport przygotowany przez Światową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. To jest raport, który mówi o tym, w jakim kraju najszybciej rośnie ludziom ilość pieniędzy w portfelu. To, co zostaje w portfelu każdego dnia. I ten wzrost jest rekordowy w Polsce. (...) Polska zostawia absolutnie wszystkich z tyłu. Wyprzedzamy takich bogaczy jak Holandia, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada – powiedział Tusk. – O zobaczcie, taki fajny prezencik dla mnie. Zobaczcie, gdzie są Niemcy... – dodał, pokazując na sam dół wykresu.

– Mówiąc krótko, robimy, nie gadamy – podsumował premier.

Tusk: Polska trafiła do bardzo ekskluzywnego grona

– Mam dwie dobre informacje – oświadczył Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. – Często słyszymy, że nie umiemy się pochwalić, mówić o tym, co Polsce się udaje. A faktem absolutnie historycznym jest to, że Polska w ostatnich dniach trafiła do bardzo ekskluzywnego grona państw-bilionerów – wskazał premier, odnosząc się do informacji o tym, że nominalny polski PKB przekroczył barierę biliona dolarów. "PKB Polski urósł w drugim kwartale realnie o 3,4 proc. rok do roku" – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

– Wiem, że to są abstrakcyjne statystyki, ale robi wrażenie. Jest 20 takich państw na świecie. Na 195 państw 20 należy do tego klubu bilionerów i to nie jest na pewno nasze ostatnie słowo. To od nas wszystkich będzie zależało, czy będziemy kontynuowali ten marsz w górę tak efektywnie – mówił szef rządu.

Tusk dodał, że "druga statystyka jest naprawdę uderzająca i interesuje naprawdę wszystkich". – To jest statystyka, w jakim państwie w jakim tempie ludziom przybywa w ich portfelu. Nazywa się to realnym dochodem rozporządzalnym per capita, czyli dochód, który jest w dyspozycji każdego z obywateli – poinformował.

Następnie pokazał kartkę z wykresem, na którym Polska znajduje się na szczycie. – Ten wzrost mamy absolutnie rekordowy, bijemy wszystkich na głowę. To jest wzrost od końca 2023 r. do końca pierwszego kwartału 2025 r. To się w zasadzie pokrywa z czasem naszych rządów – zaznaczył.

