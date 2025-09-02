Trump o wojnie na Ukrainie: Mam obowiązek zatrzymać tę tragedię

– Tysiące ludzi giną, głównie Rosjanie i Ukraińcy. Jeśli mogę pomóc zatrzymać tę tragedię, mam obowiązek to zrobić – powiedział Trump podczas wywiadu radiowego dla amerykańskiej stacji Salem Radio. Podkreślił także, że jego działania mają na celu przede wszystkim ochronę życia ludzkiego, a nie tylko wsparcie militarne dla Ukrainy. – To nie jest kwestia pomocy Ukrainie, tylko tego, by ratować ludzkie życie – zaznaczył prezydent USA.

"Jestem bardzo rozczarowany Putinem"

W trakcie przytoczonej rozmowy Trump wskazał również, że każdego tygodnia w konflikcie ginie około siedmiu tysięcy osób, co według niego jest tragicznie wysokim wskaźnikiem. Wcześniej Trump w rozmowie ze Scottem Jennings’em z Salem Radio podkreślił swoje rozczarowanie prezydentem Rosji. – Jestem bardzo rozczarowany Putinem. To bezsensowna wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem – mówił.

Prezydent USA odniósł się także do rosnącej współpracy Moskwy i Pekinu, w kontekście szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w którym uczestniczyli przywódcy Chin, Rosji, Indii i Korei Północnej. Trump zapewnił, że nie obawia się powstania osi przeciwko Stanom Zjednoczonym i że USA pozostaną czujne wobec zagrożeń ze strony autorytarnych państw.

Trump będzie monitorował działania Rosji i Ukrainy

Z kolei wieczorem czasu polskiego, podczas specjalnego oświadczenia w Białym Domu, w którym towarzyszyli mu wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz obrony Pete Hegseth, Trump zwrócił uwagę na potrzebę ścisłego monitorowania działań zarówno Ukrainy, jak i Rosji, zaznaczając, że prezydent Zełenski i Władimir Putin stracili w ostatnim tygodniu łącznie około siedmiu tysięcy żołnierzy. – Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby ludzie mogli żyć w bezpieczeństwie – podsumował prezydent USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w tym samym wystąpieniu poinformował również, że podjął decyzję o przeniesieniu siedziby dowództwa kosmicznego USA z Kolorado do Alabamy. Administracja podkreśla, że zmiana ta ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

