Prezydent uderza w rząd. "Nie potrafi tego załatwić"

Ponad dwie godziny trwały rozmowy dwustronne prezydentów USA i Polski wraz z delegacjami w Gabinecie Owalnym. Po spotkaniu Karol Nawrocki spotkał się na briefingu z polskimi mediami. Podkreślił, że jego wizyta w USA stanowiła niezwykle ważny element realizowania polskiej racji stanu, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa militarnego.

– W wielu sprawach nie zgadzam się z premierem, z polskim rządem, natomiast dzisiaj w Waszyngtonie reprezentowałem rację państwa polskiego – powiedział, odnosząc się do licznych sporów na linii Pałac Prezydencki-MSZ, do których dochodziło przez wizytą w Waszyngtonie.

– Robiłem to wykonując też zadanie, którego polski rząd – wiemy o tym – nie potrafi wykonać, nie radzi sobie od 2 lat w relacjach polsko-amerykańskich. Cieszę się więc, że może to załatwić prezydent Polski. Myślę tutaj w kontekście państwowym, a nie tego, co uroiło się panu wicepremierowi, ministrowi spraw zagranicznych czy to, co na zapleczu poważnej polityki chciał zaproponować Polkom i Polakom – wskazał prezydent RP.

Nawrocki w USA. Wiceszefowa MSZ: Wizycie nie towarzyszy zaufanie

Brak przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych w delegacji wywołał pytania i komentarze. – Nie dostaliśmy po prostu zaproszenia – przyznała wiceszefowa MSZ Anna Radwan-Röhrenschef. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, podkreślił, że prezydent "nie przewidział takiej obecności".

– Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki wykorzysta tę dobrą relację, którą deklarują obie strony z prezydentem amerykańskim, i że wróci z tarczą, a nie na tarczy – powiedziała wiceszefowa MSZ.

Radwan-Röhrenschef skomentowała też sprawę notatki MSZ, skierowanej do głowy państwa ws. wizyty w Waszyngtonie. – Ta notatka to nie jest instrukcja, to jest stanowisko rządu, które było omawiane z panem prezydentem na Radzie Gabinetowej. Co do zasady tego typu materiały są krótkie i skondensowane – podkreśliła.

