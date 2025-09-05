Nawrocki czy Tusk? Polacy nie mają wątpliwości, kto wygrywa starcie

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie "Super Expressu", w którym zapytał respondentów o to, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera. Większość ankietowanych wskazała na Karola Nawrockiego – prezydent otrzymał 42 proc. głosów. Według 22 proc. badanych wygrywa Donald Tusk.

20 proc. uczestników sondażu odpowiedziało, że żaden z polityków nie wygrywa tego starcia. Zdania w tej sprawie nie miało 16 proc. badanych.

Nawrocki wygrywa polityczne starcie z Tuskiem

Wyniki sondażu skomentowała dla "Super Expressu" politolog Ewa Pietrzyk-Zieniewicz.

"Karol Nawrocki wygrał, został panem prezydentem, a teraz jeszcze poleciał do Stanów Zjednoczonych" – mówiła. Oceniła, że "komentarze otoczenia pana prezydenta są bardzo buńczuczne o miłości panów prezydentów Trumpa i naszego pana prezydenta, a to zawsze Polaków bardzo i cieszyło i jakoś tak powodowało, że jako społeczeństwo czuliśmy się lepiej". "Oto Amerykanie wreszcie nas szanują, wreszcie doceniają i w ogóle jest bardzo świetnie" – powiedziała.

Zdaniem politolog z tego wynika ocena ankietowanych, kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera.

"To jest też częściowo efekt negatywnego elektoratu pana premiera. Donald Tusk obrywa bęcki, tak to nazwijmy. W dodatku polityka informacyjna rządu ciągle nie jest taka, jak być powinna. Wychodzi uśmiechnięty rzecznik i mówi nam o jakichś sukcesach, ale mówi w sposób nieprzekonujący. To nie jest polityka informacyjna, ale informowanie od czasu do czasu o tym, co się dzieje" – powiedziała politolog.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytutu Badań Pollster w dniach 30 sierpnia – 1 września 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków.

