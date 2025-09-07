W Wenecji podczas słynnego festiwalu filmowego odbyła się propalestyńska demonstracja.
Na transparentach wypisano i skandowano popularne hasło: „Wolna Palestyna od rzeki do morza”, czyli domagano się unicestwienia Izraela. Organizatorzy przed demonstracją zebrali podpisy artystów pod protestem przeciwko działaniom armii izraelskiej w Strefie Gazy. A potem dopisali postulat, by z festiwalu wykluczyć obywateli Izraela i wspierających izraelskie wojsko.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.