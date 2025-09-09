Manifestacja w Warszawie. Funkcjonariusze SW czują się oszukani przez rząd Tuska

Protest rozpoczął się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Następnie demonstranci udali się przed budynek Ministerstwa Sprawiedliwości i Sejm RP. Strażnicy więzienni przekonują, że zostali oszukani przez rząd, który nie wywiązuje się z przyjętych w połowie marca ustaleń. Przypomnijmy, że podpisano wtedy porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości, dyrektorem generalnym SW oraz przedstawicielami strony społecznej. Wtedy resort zobowiązał się do uzgodnienia programu modernizacji Służby Więziennej, jednak, jak uważają funkcjonariusze, obietnicy nie dotrzymał.

– 13 marca podpisaliśmy już finalne porozumienie i w tym porozumieniu było zawarte świadczenie mieszkaniowe, na które zgodził się premier i minister finansów, i jest to świadczenie tożsame jak w Policji, czyli od 900 zł do 1800 zł dla funkcjonariuszy. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że do dzisiaj była cisza – powiedział przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła.

Z protestującymi spotkał się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wiceminister Maria Ejchart oraz dyrektor generalny Służby Więziennej płk Renata Niziołek.

Duda: Rząd nie chce rozmawiać

Obecny na proteście szef "Solidarności" Piotr Duda wskazywał, że rząd nie chce z nikim rozmawiać.

– Dzisiejszy protest w Warszawie to najlepszy obraz tego, co dzieje się w naszym kraju, jeśli chodzi o dialog społeczny. Jestem z wami nie tylko jako przewodniczący KK NSZZ „S”, ale także jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Mimo tego, że RDS w lipcu ukończyła swoje pierwsze 10 lat, to te 10-lecie nie wygląda różowo. Te 10 lat dialogu zmarnowaliśmy, a dzisiaj dialog wygląda jak ta trumna – dialog został pogrzebany. Dlatego dziękuję wam, że bierzecie sprawy w swoje ręce. Skończyły się przelewki – powiedział.

