Prezydent USA Donald Trump powiedział, że wcześniej wierzył, iż może szybko zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Jak się jednak okazało, nie jest to takie łatwe, jak do tej pory sądził.

Prezydent USA po raz kolejny oświadczył, że od początku swojej drugiej kadencji prezydenckiej udało mu się rzekomo zakończyć siedem wojen. Według niego, niektóre z nich trwały ponad 30 lat. Trump przyznał, że wcześniej myślał, że najłatwiej będzie mu doprowadzić do zakończenia konfliktu Rosji z Ukrainą, ponieważ dobrze dogadywał się z Władimirem Putinem.

Amerykański przywódca powiedział, że właśnie wtedy, gdy myśli, że pokój jest już bliski, Kreml atakuje Ukrainę rakietami i dronami.

– Właściwie jestem bardzo zaskoczony. Mówiłem, że ta sprawa zostanie rozwiązana dość szybko. Ale to skomplikowane, między Putinem a Zełenskim jest mnóstwo nienawiści, jak wiecie, dużo wrogości i zostało przelanej dużo krwi – powiedział Trump w wywiadzie dla radia 77 WABC.

Dodał również, że co tydzień w wojnie, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie, ginie "5 do 7 tysięcy ludzi”.

Wojna na Ukrainie

Według ostatnich doniesień, Rosjanie są przekonani, że będą w stanie zdobyć cały Donbas do końca tego roku. Prezydent Ukrainy zapewnia, że tak nie będzie. Zełenski przypomniał, że 11 lat temu, po pierwszej okupacji, kiedy Rosja zaanektowała Krym i zdobyła jedną trzecią Donbasu, w ciągu prawie 4 lat wojny na pełną skalę udało się jej zająć około 30 procent całego obwodu donieckiego. Dlatego jego zdaniem, aby przejąć kontrolę nad całym obwodem donieckim, wróg potrzebuje lat i milionów kolejnych ofiar.

W piątek podczas spotkania z liderami największych firm technologicznych w Białym Domu, Donald Trump oznajmił, że planuje rozmowę z Władimirem Putinem. – Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog – powiedział prezydent USA. Trump potwierdził, że początkowo zakończenie wojny na Ukrainie wydawało mu się łatwiejsze, ale okazało się skomplikowane. – Ale zrobimy to – zapewnił.

