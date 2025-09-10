Jest reakcja USA ws. rosyjskich dronów. Stanowcza deklaracja

"Jesteśmy z naszymi sojusznikami w obliczu naruszeń przestrzeni powietrznej i będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" – napisał w środę na platformie X ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker.

twitter

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Drony, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone.

Premier Donald Tusk przekazał, że te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Szef rządu nazwał incydent prowokacją na szeroką skalę. Ocenił, że jest "najbliżej otwartego konfliktu od czasów II wojny światowej", choć dodał, że nie ma "podstaw, by sądzić, że stoimy na krawędzi wojny". Premier poinformował, że "spora część z nich nadleciała bezpośrednio z Białorusi", a trzy zostały zestrzelone. Łącznie zanotowano 19 naruszeń.

W środę wcześnie rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się specjalna narada, w której udział wziął m.in. prezydent Nawrocki, premier Donald Tusk, wiceszefowie MON i najważniejsi dowódcy, a także szef BBN Sławomir Cenckiewicz

MSWiA poinformowało w środę, że odnaleziono siedem dronów i szczątki pocisków niewiadomego pochodzenia. Szczątki dronów odnaleziono w miejscowościach: Cześniki, Czosnówka, Wyryki (dron oraz uszkodzony budynek), Krzywowierzba Kolonia, Wohyń, Mniszków i Olesno. Szczątki pocisku odnaleziono w miejscowości Wyhalew.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał później, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 NATO.

Art. 4 NATO mówi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron".

Czytaj też:

NATO uruchomiło artykuł 4. Jest potwierdzenie z polskiego rząduCzytaj też:

Szef NATO: Mój komunikat dla Putina jest jasny