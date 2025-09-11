Kanclerz Niemiec: NATO musi wzmocnić obronę powietrzną

W jego ocenie było to "całkowicie lekkomyślne działanie" i celowa prowokacja ze strony Moskwy. – To całkowicie lekkomyślne działanie rosyjskiego rządu jest częścią długiej serii prowokacji, które obserwujemy od miesięcy w regionie Morza Bałtyckiego i na całej wschodniej flance NATO – powiedział Merz w Berlinie, cytowany przez "Politico".

"Europejska obrona powietrzna pozostawia wiele do życzenia"

Kanclerz przyznał, że systemy obrony powietrznej Sojuszu zareagowały, jednak ich skuteczność pozostawia wiele do życzenia. – Europejska obrona powietrzna, obrona powietrzna NATO, zadziałała, ale oczywiście nie tak dobrze, jak powinna, aby odpowiednio zapobiec wczesnemu wlotowi tak dużej liczby dronów w polską przestrzeń powietrzną – podkreślił.

Merz podzielił stanowisko premiera Donalda Tuska, który ocenił incydent jako zaplanowane działanie rosyjskich służb. – Wtargnięcie dronów w głąb Polski to bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w Europie – zaznaczył niemiecki kanclerz.

Dla Rosji to "przypadek", dla NATO "test"

Strona rosyjska utrzymuje, że naruszenie polskiej przestrzeni było przypadkowe. Ministerstwo obrony w Moskwie wyraziło gotowość do rozmów w tej sprawie. Merz odrzucił jednak te tłumaczenia. – Twierdzenie rosyjskiego rządu, że był to zbieg okoliczności lub wypadek, nie jest wiarygodne – powiedział.

Według analizy serwisu "Politico", atak mógł być próbą przetestowania systemów NATO przez Władimira Putina. W akcji zestrzeliwania dronów uczestniczyły polskie i sojusznicze siły – holenderskie myśliwce, niemieckie systemy obronne oraz włoski śmigłowiec zwiadowczy. Merz zaznaczył, że Niemcy są zdeterminowane do zwiększenia własnych zdolności obronnych oraz do wzmocnienia europejskiej części NATO. – Musimy znacząco poprawić nasze przygotowanie do tego typu sytuacji – stwierdził.

