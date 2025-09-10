Niemcy: Rząd stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji

Niemiecki kanclerz powiedział, ze działania rosyjskiego wojska były aktem "lekkomyślnym i agresywnym". "Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" – napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.
Atak Rosji na Ukrainę. Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną
Wszystko działo się w nocy, kiedy Rosja przeprowadziła kolejny potężny atak powietrzny na Ukrainę. Kilkanaście dronów – bardzo prawdopodobne, że rosyjskich – naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Akcję zestrzeliwania wykonały myśliwce polskie oraz sojusznicze z państw NATO. Tamtejszy resort obrony wystosował komunikat, w którym twierdzi, że drony zostały wysłane na cele na Ukrainie i "nie planowano uderzenia na cele na terytorium Polski". Rosja wyraziła gotowość do konsultacji w tej sprawie z Polską. Białoruski generał Murawiejko przekazał, że obrona powietrzna Białorusi zestrzeliła część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą.
Premier Donald Tusk w środę odbył serię rozmów z przywódcami europejskimi oraz sekretarzem generalnym NATO. Jak podkreślił, Polska otrzymała wyrazy solidarności i – jak oznajmił premier –konkretne propozycje wsparcia w zakresie obrony powietrznej. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki skontaktował się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Czytaj też:
Ukraina znów mówi o strzelaniu z Polski do rakiet nad Ukrainą. Sikorski: Nie chcę zapeszyćCzytaj też:
Orban wyraził solidarność z Polską. Sikorski: Nie, ViktorzeCzytaj też:
Rosyjski polityk: Tusk jest znanym histerykiem. Ich obecny rząd działa na polecenie UE
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.