Niemcy: Rząd stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji
Niemcy: Rząd stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, lider CDU
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, lider CDU Źródło: Wikimedia Commons
"Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" – czytamy w komunikacie tamtejszego rządu.
"Rosja naraziła ludzkie życie w Polsce, państwie członkowskim NATO i Unii Europejskiej" – oświadczył w środę kanclerz Niemiec Friedrich Merz, stanowczo potępiając naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szef niemieckiego rządu zapewnił, że NATO pozostaje gotowe do obrony terytoriów państw członkowskich.

Niemiecki kanclerz powiedział, ze działania rosyjskiego wojska były aktem "lekkomyślnym i agresywnym". "Ta lekkomyślna akcja jest częścią długiej serii prowokacji w regionie Morza Bałtyckiego i na wschodniej flance NATO. Rząd niemiecki stanowczo potępia tę agresywną akcję Rosji" – napisano w oświadczeniu Merza opublikowanym przez rzecznika niemieckiego rządu.

Atak Rosji na Ukrainę. Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Wszystko działo się w nocy, kiedy Rosja przeprowadziła kolejny potężny atak powietrzny na Ukrainę. Kilkanaście dronów – bardzo prawdopodobne, że rosyjskich – naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Akcję zestrzeliwania wykonały myśliwce polskie oraz sojusznicze z państw NATO. Tamtejszy resort obrony wystosował komunikat, w którym twierdzi, że drony zostały wysłane na cele na Ukrainie i "nie planowano uderzenia na cele na terytorium Polski". Rosja wyraziła gotowość do konsultacji w tej sprawie z Polską. Białoruski generał Murawiejko przekazał, że obrona powietrzna Białorusi zestrzeliła część dronów, które zboczyły z kursu wskutek zakłóceń elektronicznych podczas wymiany uderzeń między Rosją a Ukrainą.

Premier Donald Tusk w środę odbył serię rozmów z przywódcami europejskimi oraz sekretarzem generalnym NATO. Jak podkreślił, Polska otrzymała wyrazy solidarności i – jak oznajmił premier –konkretne propozycje wsparcia w zakresie obrony powietrznej. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki skontaktował się telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Źródło: PAP / DoRzeczy.pl / X / Telegram
