"Polska się nie wystraszy". Nawrocki zapewnia ws. rosyjskich dronów

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził w czwartek 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu–Krzesinach.

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Drony, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone.

Nawrocki podziękował żołnierzom

Prezydent Karol Nawrocki podziękował żołnierzom za ochronę polskiego nieba.

– To była prowokacja Rosji, która miała wystraszyć prezydenta, premiera, naród polski. Dziękuję wspaniałym żołnierzom, że polskie lotnictwo jest gotowe reagować na prowokacje – powiedział, zwracając się do żołnierzy.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę na siłę Wojska Polskiego oraz rolę NATO.

– Patrząc na 10 września i na waszą reakcję, a także chcąc wysłać sygnał do Federacji Rosyjskiej, do Władimira Putina, że oto my – naród polski – jesteśmy narodem, który nie wystraszył się sowieckiego żołnierza w roku 1920, jesteśmy narodem, który nie oddał swojej duszy po roku 1945 przez blisko 50 lat sowieckiej propagandy. Zachowaliśmy swoją wolność, niepodległość i miłość do Ojczyzny. Dzięki wspaniałym polskim pilotom oraz naszym sojusznikom Polska, która jest w NATO, nie przestraszy się ani nie wystraszy się rosyjskich dronów. Mamy wspaniałych pilotów, żołnierzy, a Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma świadomość, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i na co jesteśmy gotowi – mówił.

Prezydent podkreślił, że za działaniami wojska powinny iść działania polityków.

– Sukces wojska z 10 września powinien w politykach wzbudzić poczucie głębokiego zadania, żeby być przygotowanym na to, co się może wydarzyć w przyszłości. Chcę prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny, a aby wojny nie było, musimy być każdego dnia do wojny przygotowani – podkreślił Karol Nawrocki.

