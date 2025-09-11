Zaraz zabiją kolejne dziecko

Gdy w połowie roku 2024 rząd przegrał głosowania nad ustawami aborcyjnymi, minister zdrowia Izabela Leszczyna wydała bezprawne wytyczne, w których zalecono szpitalom mordowanie Polaków w łonach ich matek na podstawie zaświadczeń od psychiatrów o szeroko rozumianym zagrożeniu zdrowia psychicznego.

Od tego czasu w praktyce mamy do czynienia ze stanem rzeczy zbliżonym do legalizacji aborcji „na życzenie”. Pretekstem do aborcji bywa nawet „zagrożenia zdrowia i życia matki”, takie jak… zaburzenia adaptacyjne związane z podjęciem nowej roli w życiu.

Nic dziwnego, że nawet wśród psychiatrów zalecenia rządu wzbudziły protesty – chociaż wielu nie ma oporów przed inkasowaniem krwawych pieniędzy za „skierowania na śmierć”. Zaświadczenia można otrzymać na e-wizycie – po byle jakim wywiadzie, ale za sowitą opłatą. Co więcej, ministerstwo zakazało szpitalom kwestionowania nawet oczywiście bezzasadnych zaświadczeń.

Rząd usiłuje złamać sumienia lekarzy.

Jednocześnie rząd i NFZ konsekwentnie łamią sumienia lekarzy wiernych misji obrony życia. Wielu medyków nie chce przecież przykładać ręki do masowego mordu. Aby złamać wszelki opór, rząd nakłada drakońskie kary finansowe na szpitale, w których lekarze odmawiają trucia, ćwiartowania lub duszenia dzieci podczas wymuszonego wcześniejszego porodu.

Ordo Iuris od 13 grudnia 2023 roku prowadzi nierówną walkę z rządowym przemysłem aborcyjnej propagandy i nacisków. Działamy, aby uchronić Polskę przed powtórzeniem scenariusza państw takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania, gdzie rocznie w szpitalach zabija się setki tysięcy dzieci – i to właśnie na podstawie przesłanki „zagrożenia zdrowia psychicznego”!

Czy Trybunał Konstytucyjny stanie w obronie życia?

Po pierwsze, rządowe bezprawie i masowe zabijanie mogą zostać powstrzymane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Co prawda, „wytyczne” nie są aktem prawnym, ale TK już w przeszłości oceniał akty organów państwa, które udawały źródła obowiązującego prawa. Może to zrobić także tym razem.

Dlatego nasz zespół, pracując ze sztabem konstytucjonalistów, przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP zarówno samych wytycznych, jak i przyjętej w nich proaborcyjnej interpretacji przepisów prawa. Mam tę świadomość, że dzisiaj rządzący ignorują orzeczenia TK. Jednak szpitale i lekarze, a także urzędnicy NFZ, nie będą tak skorzy do wykonywania poleceń uznanych jednoznacznie za niekonstytucyjne. Bo już niebawem, po upadku tego rządu, poniosą za to odpowiedzialność – dyscyplinarną, karną i finansową.

Przygotowany przez nas projekt wniosku do TK przekazaliśmy już Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzacie Manowskiej – jako podmiotowi legitymowanemu do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału. Choć Pierwsza Prezes SN stwierdziła, że przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia dokument jest bezprawny, a „ujmowane w nim wskazania nie tworzą ani po stronie lekarzy, ani po stronie podmiotów leczniczych, zobowiązań prawnych”, to jednak… odmówiła zainicjowania sprawy w TK.

Naszą nadzieją jest teraz Prezydent RP, który „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”. On również może złożyć wniosek do TK. Dlatego w tym tygodniu projekt wniosku trafił już do Kancelarii Prezydenta. Liczę, że przekonamy Karola Nawrockiego, który w kampanii wyborczej deklarował swoje przywiązanie do ochrony życia i praworządności, do podjęcia koniecznych działań w tej sprawie.

Ukarzmy rządzących, którzy łamią prawo

Po drugie, walka z bezprawiem masowego zabijania musi toczyć się na wielu poziomach. Sprzeciwiając się bezprawnym wytycznym, złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska i byłą Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę. W udającym akt prawny dokumencie „wytycznych” nie tylko bezprawnie rozszerzyli przesłanki dopuszczalności zabicia dziecka na mgliste sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, ale także wszczęli kampanię przymusu wobec lekarzy i szpitali, by te dokonywały bezprawnych aborcji.

Ministerstwo dopuszcza się zresztą łamania prawa na wielu poziomach. Sąd administracyjny już orzekał wskutek naszej skargi, że Minister Zdrowia złamała prawo o dostępie do informacji publicznej, nie udzielając odpowiedzi na nasz wniosek o ujawnienie dokumentów związanych z przygotowaniem „wytycznych”.

Mówimy medykom jak korzystać z wolności sumienia

Po trzecie, skupiamy nasze wysiłki na dotarciu bezpośrednio do lekarzy. Rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną kampanię społeczną na temat klauzuli sumienia, doręczając medykom nasze poradniki dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz instrukcje dla pielęgniarek i położnych, w których tłumaczymy, w jaki sposób mogą oni praktycznie skorzystać z „klauzuli sumienia”. Nie ma tygodnia, byśmy nie udzielali pomocy prawnej lekarzom, położnym lub pielęgniarkom. Gwarantujemy im także sądową reprezentacją, gdyby spotkali się z dalej idącymi represjami.

A jest w Polsce wielu uczciwych lekarzy. Część psychiatrów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (PTP) opublikowało naukowe opracowanie, w którym sprzeciwili się wytycznym ministerialnym oraz stanowisku Zarządu PTP. Psychiatrzy podkreślają, że aborcja nie może być uznana za środek terapeutyczny w psychiatrii, a wytyczne rządowe i oficjalne stanowisko PTP nie zostały oparte na żadnych dowodach naukowych.

Wiele szpitali otrzymało już nasz poradnik, w którym wyjaśniamy, jak placówki medyczne mogą się bronić przed bezprawnymi wytycznymi ministerstwa i karami NFZ nakładanymi za odmowę wykonania aborcji. Niebawem opublikujemy także analizą dotyczącą możliwości powoływania się przez niektóre podmioty lecznicze na tzw. instytucjonalną klauzulę sumienia, a więc obejmującą placówkę jako taką z wszystkimi pracującymi w niej osobami.

Odkłamujemy kłamstwa i manipulacje aborcjonistów

Po czwarte, propagandzie aborcjonistów przeciwstawiamy konkretne dane najnowszych badań naukowych na ten szkodliwości pigułek poronnych, które prowadzą do komplikacji aż 22 razy częściej niż podają ich producenci. Badania Ethics and Public Policy Center z lat 2017-2023 do tego stopnia wstrząsnęły Ameryką, że Komisarz Agencji Żywności i Leków dr Marty Makary zapowiedział przeprowadzenie pełnego przeglądu bezpieczeństwa stosowania preparatu aborcyjnego.

Po piąte, wspieramy całe rodziny oraz samotne matki, które dla ruchów aborcyjnych są jedynie adresatami propagandy śmierci. Nasz poradnik o pomocy dla rodziców spodziewających się chorego i wymagającego szczególnego wsparcia dziecka jest dystrybuowany w domach samotnej matki, w szpitalach, przez zaprzyjaźnione hospicja. To dzięki nam ubezpieczyciele nie mogą już zasłaniać się klauzulami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które pomijały godność nienarodzonego dziecka.

A już niebawem podejmiemy całkiem nową aktywność na dużą skalę. Zamierzamy bowiem odmienić polskie uwarunkowania prowadzenia procedur adopcyjnych. Adopcja powinna być procedurą przyjazną dla wszystkich rodzin, które chcą podzielić się swoim sercem z potrzebującym miłości dzieckiem. Od roku prowadzimy badania, które już niebawem przerodzą się w bardzo konkretną propozycję dla rodzin i dzieci.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris