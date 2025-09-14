Poradnik łamania prawa

W ostatnim czasie natrafiłem w sieci na dość niecodzienne znalezisko, które przykuło moją uwagę w sposób szczególny, i to w zasadzie z dwóch powodów. Jednym z nich była treść artykułu, który niejako wpadł mi w ręce, co wydaje się dość oczywiste i prozaiczne, choć to, o czym w nim pisano, było bez wątpienia bulwersujące. Drugim powodem było to, że – jak się zdaje – praktycznie wszystkim na prawej stronie umknął fakt publikacji tego tekstu. O czym mowa? Na lewicowym portalu o nazwie OKO.press znalazłem poradnik przygotowany dla osób, które planują ułatwiać nielegalnym imigrantom pobyt w Polsce. Nie jest to bynajmniej nadużycie z mojej strony. Tekst zatytułowano bowiem: „Jak legalnie pomóc osobom, które nielegalnie przekroczyły granicę? 15 pytań. Komentarz prof. Łętowskiej”. Artykuł ten wyraźnie odnosi się do sytuacji, w której w razie „ewentualnych kłopotów z policją czy prokuraturą” instruuje się osoby zaangażowane w ową „pomoc”, aby mówiły o swoich „prawdziwych motywacjach”, czyli „chęci pomocy człowiekowi w potrzebie”. Czy samo w sobie nakłanianie do omijania polskiego prawa nie jest aby czasem złamaniem go?