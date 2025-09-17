Ukraińcy pobili polskich żołnierzy? MON reaguje

MON zareagowało na szerzące się w internecie informacje, jakoby na granicy polsko-ukraińskiej miało dojść do pobicia polskich żołnierzy. Resort wskazuje, że jest to fake news i apeluje o dokładne sprawdzanie źródła pojawiających się w sieci kontrowersyjnych doniesień.

"Pojawiające się w sieci informacje, jakoby na granicy polsko-ukraińskiej doszło do pobicia polskich żołnierzy przez obywateli Ukrainy, są CAŁKOWITYM FEJKIEM. Nie doszło do żadnego takiego zdarzenia. To klasyczny przykład dezinformacji, której celem jest wzbudzanie emocji. Apelujemy o odpowiedzialność w korzystaniu z informacji! Zanim udostępnisz post czy komentarz – sprawdź źródło. Korzystaj tylko z wiarygodnych i oficjalnych komunikatów. Dezinformacja działa wtedy, gdy dajemy się jej zwieść. Nie powielaj kłamstw" – czytamy we wpisie MON.

Walka z dezinformacją

Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje o nasileniu kampanii dezinformacyjnych wymierzonych w Polskę. Zjawisko przybrało na sile od 10 września.

Resort podkreśla, że polskie służby na bieżąco monitorują przestrzeń informacyjną oraz pozostają w kontakcie z platformami społecznościowymi, aby identyfikować i blokować fałszywe treści. – Każdy powinien zachować najwyższą ostrożność w związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej – szczególnie w mediach społecznościowych. Każdorazowo należy weryfikować źródła informacji i nie udostępniać materiałów niesprawdzonych – apeluje Ministerstwo Cyfryzacji.

Według Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK w ostatnich dniach pojawiło się kilka narracji, które osiągnęły ogromne zasięgi. Jedna z nich sugeruje, że uderzenie drona w dom w Wyrkach było mistyfikacją – zdjęcia zniszczeń miały pochodzić rzekomo z wcześniejszych burz.

