Ruletka znowu się kręci
Udostępnij7 Skomentuj
Opinie
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Ruletka znowu się kręci

Dodano: 
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Jarosław Kaczyński na konferencji poświęconej… atakowi dronowemu na Polskę ogłosił, że koalicja z Konfederacją nie wchodzi w grę. A więc walka contra mundum o 231 mandatów i potem – tym bardziej contra mundum. Więcej wrogów – większa chwała, jak mówił pewien przedwojenny polityk.

Problem politycznej współpracy z PiS polega na tym, że tych, którzy kierując się dobrem wspólnym, chcą z PiS współpracować, Jarosław Kaczyński prędzej czy później lekceważy, a tych, którzy się przeciwstawiają – oskarża o „rozbijanie jedności”. I tak w kółko.

Oczywiście wszystko to można tłumaczyć dosadnością komentarzy Sławomira Mentzena, który rzeczywiście dopuszcza się niepotrzebnych językowych eskalacji. Ale merytorycznie ma powody. Sam jestem świadkiem.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także