Ruletka znowu się kręci

Problem politycznej współpracy z PiS polega na tym, że tych, którzy kierując się dobrem wspólnym, chcą z PiS współpracować, Jarosław Kaczyński prędzej czy później lekceważy, a tych, którzy się przeciwstawiają – oskarża o „rozbijanie jedności”. I tak w kółko.

Oczywiście wszystko to można tłumaczyć dosadnością komentarzy Sławomira Mentzena, który rzeczywiście dopuszcza się niepotrzebnych językowych eskalacji. Ale merytorycznie ma powody. Sam jestem świadkiem.