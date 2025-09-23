Zełenski traci poparcie na Ukrainie? Padają słowa o "pachołkach Putina"

Źródła w ugrupowaniu wskazują na centralizację decyzji w kancelarii prezydenta oraz konflikty wokół instytucji antykorupcyjnych. Według cytowanych przez portal dwóch posłów obecnych na zamkniętym spotkaniu, Zełenski miał skrytykować parlamentarzystów, aktywistów i dziennikarzy, którzy, jego zdaniem, nie dbają o pozytywny wizerunek Ukrainy na arenie międzynarodowej. Sytuację opisuje portal "Politico".

Spór o agencje antykorupcyjne

Napięcia w partii miała nasilić próba podporządkowania dwóch kluczowych instytucji antykorupcyjnych prokuratorowi generalnemu. Decyzja ta wywołała pierwsze masowe protesty od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Po krytyce ze strony Unii Europejskiej Zełenski wycofał się z inicjatywy, jednak – jak podkreślają posłowie –odpowiedzialność za kontrowersyjne rozwiązania spadała często na parlamentarzystów.

Problemem na politycznej scenie Ukrainy ma być także fala odejść. W ostatnich miesiącach ze stanowisk odeszli m.in. minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, szef krajowej sieci energetycznej Wołodymyr Kudrycki oraz generał Wałerij Załużny, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Krytykę wywołał także nowy zakaz zagranicznych podróży dla dyplomatów i urzędników bez zgody władz.

Obawy partnerów zagranicznych

– Trudno zrozumieć, dlaczego w czwartym roku wojny nagle tak ważne stało się uniemożliwienie wyjazdu grupie nie większej niż 20 osób, które mają kontakty i autorytet, by promować interesy Ukrainy za granicą. Jedynym wytłumaczeniem może być polityka – powiedział Politico Dmytro Kułeba.

Według trzech europejskich dyplomatów cytowanych przez Politico, rosnąca centralizacja władzy budzi również zaniepokojenie zachodnich sojuszników. Jeden z rozmówców podkreślił, że "cała narracja wskazuje na dalsze zacieśnianie kontroli w kraju. Z perspektywy kancelarii prezydenta, albo jesteś po stronie Zełenskiego, albo rosyjskim pachołkiem"Czytaj też:

