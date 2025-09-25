RPO uderza w rząd. "Nie ma podstaw prawnych"

Podczas posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka RPO powiedział, że "nie są publikowane w dziennikach urzędowych wyroki TK, do czego nie ma podstaw prawnych". – Z punktu widzenia RPO jest to istotny problem, ponieważ dotyczy również wyroków wydanych w prawidłowych składach, wyroków, które są korzystne dla obywateli, stwierdzających niekonstytucyjność przepisów, które ograniczają wolności prawa jednostek – dodał Marcin Wiącek.

RPO ocenił, że "mamy pogłębiający się chaos prawny we władzy sądowniczej, niepewność obywateli co do treści obowiązującego prawa oraz mocy prawnej orzeczeń organów władzy sądowniczej".

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka Komisja Sprawiedliwości zapoznaje się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2024 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Wyroki TK nie są publikowane

W przyjętej w marcu 2024 roku uchwale Sejm stwierdził, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Posłowie uznali też, że dwaj obecnie orzekający w TK – Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski – nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Od czasu podjęcia tej uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd twierdzi, że że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. "Nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony” – napisano w innej uchwale podjętej przez rząd.

