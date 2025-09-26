"Co ważniejsze, biorąc pod uwagę jego ostatnie wypowiedzi, powinien trzymać się swojego stanowiska, a nie zmieniać kursu" – stwierdził felietonista Hamish de Bretton-Gordon w swoim tekście dla "The Telegraph". Dziennikarz wskazał, że określenie "papierowy tygrys”, którego Trump użył w odniesieniu do Rosji, oznacza osobę, która twierdzi, że ma władzę i potęgę lub wydaje się groźna, ale jest nieskuteczna i niezdolna do przeciwstawienia się wyzwaniom.

"Trump, a raczej autor jego przemówień, przeprowadził swoje badania i ironią jest, że nowi przyjaciele Putina w Pekinie tak trafnie opisali rosyjskiego tyrana” – zauważył Bretton-Gordon.

Ukraina może wygrać?

Dziennikarz uważa, że aby zrealizować ambitne plany Trumpa, USA i Europa muszą podjąć szereg decyzji militarnych i finansowych, które stworzą warunki do pokonania rosyjskich oddziałów na Ukrainie.

Po pierwsze, jak zauważył obserwator, NATO powinno ustanowić strefę zakazu lotów, początkowo na zachodzie Ukrainy, w celu ochrony celów cywilnych. Biorąc pod uwagę dużą liczbę myśliwców F-35 dostępnych dla Europy, można by to osiągnąć spoza ukraińskiej przestrzeni powietrznej, bez ryzyka kolizji rosyjskich myśliwców z samolotami NATO.

"To zniweczyłoby rosyjski plan zastraszenia ludności ukraińskiej i zmuszenia kraju do kapitulacji, a także umożliwiłoby przesunięcie bardzo potrzebnych ukraińskich sił obrony powietrznej i innych sił zbrojnych na wschód w celu wsparcia ofensywnych działań armii ukraińskiej” – napisał dziennikarz.

Po drugie, prezydent Trump musi dostarczyć o wiele więcej precyzyjnie kierowanych pocisków dalekiego zasięgu, których zakup sfinansuje Europa, a także znieść ograniczenia dotyczące celów, w które mogą one trafić, i głębokości, na jaką mogą wniknąć na terytorium Rosji.

"Widzimy, jak skuteczne są ukraińskie ataki strategiczne na głębokim morzu z użyciem rakiet i dronów produkcji krajowej. Liczba ta znacznie wzrosłaby, gdyby Ukraina uzyskała szerszy dostęp do zachodnich technologii” – podkreślił.

Po trzecie, oczywiście, istnieje cały wachlarz sankcji. Nie wystarczy po prostu grozić Rosji; muszą one zostać w pełni wdrożone.

"Europa musi zbliżyć się do ukraińskich miast i być gotowa do ich obrony, być może nawet «na lądzie lub w powietrzu». Ukraińskie wojsko pokazuje, że potrafi poczynić postępy i odzyskać kontrolę nad terytorium. Jednak aby osiągnąć skalę sugerowaną przez Trumpa, będzie potrzebowało pełnego wsparcia NATO” – stwierdził felietonista.

