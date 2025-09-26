"Zmierza ku zagładzie". Mocne słowa w Gabinecie Owalnym

– Postawili wszystko na jedną kartę. Ich gospodarka legła w gruzach. Bombardują wszystko i zdobywają bardzo mało terytoriów, jeśli w ogóle. W rzeczywistości tracą część terytorium. Ta wojna musi się skończyć. Gdyby to była nasza wojna, skończylibyśmy ją w tydzień – podkreślił amerykański prezydent podczas briefingu z prezydentem Turcji.

Jednocześnie, zapytany, czy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zgodził się zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy, Trump odpowiedział następująco: "Nie chcę tego mówić. Ale gdybym chciał, on by to powiedział"

Wcześniej Donald Trump powiedział, że Rosja wydała miliony dolarów na bomby i rakiety, ale nie poczyniła praktycznie żadnych postępów na Ukrainie. Podkreślił, że rosyjski przywódca Władimir Putin "musi zaprzestać” działań wojennych.

"Rozczarowanie Putinem"

Przypomnijmy, że prezydent Turcji złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Na agendzie spotkania wymieniano m.in. sprzedaż samolotów wojskowych F-35 i F-16 oraz o systemów rakietowych Patriot oraz relacje handlowe obu państw.

W Gabinecie Owalnym prezydent USA podkreślił, że chciałby, aby Turcja zaprzestała kupowania ropy naftowej od Rosji, w czasie, gdy rosyjscy żołnierze "kontynuują swoją niepohamowaną ofensywę przeciwko Ukrainie". Trump zwrócił również uwagę na potencjał Turcji w zakresie doprowadzenie do pokoju w wojnie ukraińsko-rosyjskiej.

– Wszyscy szanują Erdogana, ja też go szanuję. Jeśli zechce, może mieć duży wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, ale woli zachować neutralność – podkreślił. Turcja ma silną armię i aktywnie korzysta z amerykańskiego sprzętu. Ponadto Trump uważa, że Erdogan zna Putina równie dobrze jak on sam.

Trump powtórzył, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem. – Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła – przypomniał swoje stanowisko.

Czytaj też:

Trump ma powody do dumy. Ujawniono daneCzytaj też:

W Europie konsternacja po słowach Trumpa. "Wywołały głębokie zaniepokojenie"