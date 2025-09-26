PiS chce sojuszu z PSL? Zaskakująca deklaracja Czarnka

Padają również pomysły dotyczące ewentualnych perspektyw na współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją w kontekście Senatu. Głos w tej sprawie zabrał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Jeżeli partie o profilu lewicowym mogą zawiązywać porozumienie po to, żeby wygrywać, to inne partie też mogą zawiązywać. Natomiast nikt o tym w tej chwili nie dyskutuje. Niczego nie wykluczam, uważam że powinniśmy szukać partnerów po to, żeby wygrywać, nie szukać w jednej partii, tylko w różnych – powiedział polityk na antenie Radia Zet.

Czarnek: Jesteśmy w stanie poprzeć koalicję z Kosiniakiem-Kamyszem

Do sprawy ewentualnej współpracy z innymi ugrupowaniami odniósł się w piątek również poseł PiS, Przemysław Czarnek.

– Myśmy zawsze mówili, że jesteśmy otwarci na koalicję, która jeszcze w tym Sejmie i przy tym układzie sił politycznych mogłaby zdetronizować Donalda Tuska i jego rząd, i koalicję 13 grudnia. Jesteśmy w stanie poprzeć każdą koalicję – z Kosiniakiem-Kamyszem również, która zaczęłaby myśleć o interesach państwa polskiego, a nie o destrukcji państwa – zaznaczył były minister edukacji i nauki na antenie Radia Wnet.

– Nie wiem, czy taka koalicja rzeczywiście jest możliwa dzisiaj i czy premier Kosiniak-Kamysz rzeczywiście zechciałby przyjąć taką propozycję. Ale z pewnością mogę powiedzieć, że PiS będzie podejmowało wszystkie decyzje, które zmierzają do zakończenia rządu Donalda Tuska – dodał.

Rząd upadnie jesienią? Polityk PiS: Liczę na to

Przemysław Czarnek przyznał, że obecny rząd niebawem przejdzie do przeszłości.

– Liczę na to, że jeszcze tej jesieni ta koalicja 13 grudnia upadnie, upadnie rząd Donalda Tuska i powstanie nowa koalicja polskich spraw, jak byśmy to nazwali, która zajęłaby się realnie interesami państwa polskiego w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tym sojuszu zarówno militarnym jak i gospodarczym. Bo otwiera się naprawdę wielkie okno, przez które można przejść i wykorzystać szansę, której nie miały poprzednie pokolenia – powiedział parlamentarzysta.

– Jeśli tak myśli również premier Kosiniak-Kamysz czy marszałek Michał Kamiński, to jest to nasze wspólne myślenie – zaznaczył były szef MEiN.

