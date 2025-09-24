"Są u nas zwolennicy takiego pomysłu". PiS ma nowy sposób na współpracę z Konfederacją

Przypomnijmy, że "pakt senacki" został zawarty w przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku przez ówczesne partie opozycyjne. Umowa zakładała, że ugrupowania nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Strategia okazała się sukcesem. Rządzące Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wtedy wybory do Sejmu, straciło większość w izbie wyższej parlamentu. To umożliwiło wybór opozycyjnego marszałka, którym został Tomasz Grodzki.

Nowy pakt senacki?

Jak się okazuje, PiS chce zawrzeć własny "pakt senacki". Partnerem ma być Konfederacja.

– Są u nas zwolennicy takiego pomysłu, bo mimo że rząd Tuska traci poparcie, to Konfederacja rośnie. I to jej kandydaci mogą pokonać kandydatów PiS w wyborach do Senatu. Zatem lepiej się dogadać, niż wzajemnie wyniszczać – mówi Wirtualnej Polsce jeden z posłów partii Jarosława Kaczyńskiego.

Jednak zgody, co do ewentualnej umowy z Konfederacją w PiS nie ma. Przeciwni mają niej być najbliżsi współpracownicy szefa partii. Również sam Jarosław Kaczyński nie wyobraża sobie koalicji z Konfederacją, dopóki jest w niej Sławomir Mentzen. Dlatego w PiS ma również trwać dyskusja nad próbą rozbicia ugrupowania i wyrzucenia z niego Nowej Nadziei.

Również w samej Konfederacji nie ma entuzjazmu do możliwych sojuszy z PiS.

– Widzimy wyraźnie, że po okresie prób "przytulania" Konfederacji przez PiS, które umiarkowanie tej partii wyszły, Jarosław Kaczyński wybrał "powrót do starego" – czyli niszczenie wszystkiego, co jest na prawo od PiS. To jest metoda, którą Kaczyński stosuje od dekad: niszczenie prawicowej konkurencji – powiedział polityk tej partii Michał Wawer.

– PiS musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy z Jarosławem Kaczyńskim jest w stanie funkcjonować uczciwie w jakiejkolwiek koalicji. On wszystkich swoich dotychczasowych koalicjantów niszczył, a to jest los, którego sobie nie życzymy – dodał.

