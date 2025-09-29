Czarzasty o jednym z liderów koalicji: Trudny partner

Szymon Hołownia ma walczyć o ważną posadę z Organizacji Narodów Zjednoczonych. Media podają, że stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. O te doniesienia pytany był Włodzimierz Czarzasty.

– Stosunki moje koalicyjne, moich przyjaciół z innych partii do Szymona Hołowni są oparte na dużej wyrozumiałości. W związku z tym nie chcę nawet tego komentować. Mam wiedzę w tej sprawie, Szymon zrobi to, co uważa za dobre dla siebie i dla jego formacji – kontynuował.

Następnie dodał, że jeżeli Hołownia uzyska jakąś funkcję międzynarodową, to on ma nadzieję, że Polska będzie z tego dumna. – Tak jak była dumna z Tuska. No może nie cała Polska, szczególnie jedna partia nie była – stwierdził.

– Trzymam za niego kciuki. Chciałbym, żeby zrealizował jakiś taki projekt, w którym się będzie czuł dobrze. Jeżeli będzie się czuł w tej sprawie dobrze, jeżeli to się potwierdzi, że obejmie stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, jeżeli chodzi o mnie – lubimy się, będziemy się lubili nadal, ale na pewno to jest trudny partner – powiedział Czarzasty w Poranku TOK FM.

Czarzasty uderza w Polskę 2050: Absurdalne

Po piątkowym, przegranym przez koalicje głosowaniu nad prezydenckim projektem ws. CPK, nie milkną komentarze nt. sytuacji w rządzie. Część posłów Polski 2050 zagłosowało bowiem przeciwko odrzuceniu prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu.

– Uważam to głosowanie za nierozsądne. Daliśmy jako Lewica wniosek o odrzucenie w I czytaniu, bo to nasz wniosek był – ocenia Czarzasty.

Jego zdaniem interpretacja, która jest podawana przez Polskę 2050, jest "trochę absurdalna". – To znaczy oni mają taką linię, mówią: projekt jest bardzo zły, skierowaliśmy go do komisji po to, żeby pokazać, jaki jest zły. Ja nie podzielam tej argumentacji. Uważam, że – tak jak mój klub, zresztą nie tylko mój, ale i PSL-u i PO – powinno to być odrzucone w I czytaniu – podkreślił.

