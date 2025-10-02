W tej sprawie to premier Miller miał rację, a nie premier Tusk

A szkoda, bo jak się wydaje, kolejne działania rządzących Polską polityków (i tych z PiS, i tych z Platformy) są – nie inaczej – wręcz modelowym dowodem na nieuwzględnianie przez nich w swych decyzjach właśnie tej prawidłowości, którą krzywa Laffera opisuje. I gdyby ją znali, nie popełnialiby co i rusz tego samego błędu, nie tylko nie odnosząc zamierzonego efektu, lecz odnosząc efekt wręcz odwrotny do zamierzonego.

Otóż – cytując AI – „krzywa Laffera to teoretyczny model ekonomiczny, który obrazuje związek między stawkami podatkowymi a wysokością wpływów podatkowych do budżetu państwa.