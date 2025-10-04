Zełenski przerażony ostatnim atakiem Rosjan: Nie mogli nie wiedzieć, że atakują cywilów

Ołeh Hryhorow, szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach, przekazał, że na miejscu ataku są już obecne służby ratunkowe. Powstać ma również sztab operacyjny. Obecnie ustalana jest skala zniszczeń i liczba poszkodowanych.

Sprawę skomentował już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Brutalny atak rosyjskiego drona na stację kolejową w Szostce w obwodzie sumskim. Wszystkie służby ratunkowe są już na miejscu i rozpoczęły pomoc ludziom. Trwa ustalanie informacji o rannych. Do tej pory wiadomo o co najmniej 30 ofiarach. Wstępne doniesienia wskazują, że na miejscu ataku byli obecni zarówno pracownicy, jak i pasażerowie Ukrzaliznycji [ukraińskie przedsiębiorstwo kolejowe]" – napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

"Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że atakują cywilów. I to jest terror, którego świat nie może ignorować. Rosja każdego dnia odbiera życie. I tylko siła może ich powstrzymać. Usłyszeliśmy stanowcze oświadczenia z Europy i Ameryki — i najwyższy czas, aby wszystkie stały się rzeczywistością, razem z tymi, którzy nie chcą uznać morderstw i terroru za coś normalnego. Deklaracje nie wystarczą. Potrzebne są zdecydowane działania" – dodał prezydent.

Atak Rosji na sektor energetyczny

Przypomnijmy, że 3 października, po rosyjskich atakach, cała Drużkiwka i Kostyantyniwka, a także niektóre rejony Kramatorska w obwodzie donieckim, zostały zupełnie pozbawione prądu. Federacja Rosyjska przeprowadziła również zakrojony na szeroką skalę atak na ukraińską infrastrukturę gazową, który dotknął instalacje gazowe w obwodach charkowskim i połtawskim.

W nocy 4 października Rosjanie zaatakowali ważne obiekty energetyczne w obwodzie czernihowskim, pozbawiając prądu około 50 tysięcy osób.

