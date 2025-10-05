"Element naszego udziału w rządzie". Zandberg przedstawił jasny warunek

W programie Polsat News "Polityczny WF z gościem" Adrian Zandberg wyraził nadzieję, że po najbliższych wyborach parlamentarnych to partia Razem będzie języczkiem u wagi. – Chcemy, żeby po kolejnych wyborach klub Razem był konieczny do większości – podkreślił.

– Za dwa lata obozy polityczne w Polsce mogą wyglądać zupełnie inaczej. Patrzę na to, co się dzieje pod dywanem w PiS-ie. To jest straszna nienawiść. Nie mam pewności, że to się utrzyma. Zwłaszcza, jeżeli w końcu zakończy się czas osobistego panowania Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że podobna historia jest po drugiej stronie. Jak Donalda Tuska zabraknie, to nie mam przekonania, czy ta konstrukcja przez kolejne lata się utrzyma – stwierdził współprzewodniczący Razem.

"Panowie, na emeryturę"

– Elementem naszego udziału w rządzie jest pożegnanie na polskiej scenie politycznej i pana Tuska, i pana Kaczyńskiego. Bo już dosyć. Osobisty konflikt tych dwóch panów zbyt dużo już Polskę kosztuje. I już dosyć tego – ocenił Adrian Zandberg.

Polityk nazwał polityczny konflikt Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego "patologią". – To jest patologia, która doprowadziła nas do miejsca, w którym partie polityczne siedzą tak głęboko w tym okopie, że podjęcie wspólnych decyzji w sprawach, które będą realizowane przez 10 albo 12 lat, jest niemożliwe – powiedział.

– Uspokajam wyborców Donalda Tuska, że Razem nie wejdzie do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Uspokajam wyborców Jarosława Kaczyńskiego, że Razem nie wejdzie do rządu Donalda Tuska. Teraz bardzo chciałbym, żebyśmy w końcu byli w miejscu, w którym możemy przestać o Donaldzie Tusku i Jarosławie Kaczyńskim rozmawiać – mówił dalej Zandberg.

– I całkiem serio myślę, że jedyna droga do tego, to jest droga, w której w parlamencie pojawia się ktoś, od kogo zależy większość i informuje: "panowie, na emeryturę" – dodał.

Partia Razem poza Sejmem?

Zgodnie z sondażem United Surveys dla Wirtualnej Polski, chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 30 proc. ankietowanych. 28,5 proc. respondentów swój głos oddałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,7 proc. Czwarte miejsce zajęła Lewica, którą wskazało 7 proc. badanych.

Poza Sejmem znalazłyby się: PSL (4,7 proc. poparcia), Konfederacja Korony Polskiej (4,1 proc.), partia Razem (2,2 proc.) oraz Polska 2050 (2 proc.). 6,6 proc. pytanych nie wie, na którą partię oddałoby swój głos.

