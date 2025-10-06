Mentzen alarmuje ws. Ukraińców. "Zatrzymajmy przyznawanie obywatelstwa"

"Nie można pozwolić na to, żeby Ukraińcy mieli swoją reprezentację w polskim Sejmie. Już teraz tak wielu polskich polityków realizuje ukraińskie interesy. Nie potrzebujemy jeszcze do tego ukraińskich polityków w Sejmie" – napisał na platformie X lider Nowej Nadziei.

Zdaniem Sławomira Mentzena "posłowie wybierani przez Ukraińców nabędą przecież dbać o ukraińskie interesy". "Dla nas najważniejsze powinny być polskie interesy!" – dodał.

"Zatrzymajmy przyznawanie polskiego obywatelstwa Ukraińcom!" – zaapelował.

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy ws. obywatelstwa

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim.

Prezydencki projekt przewiduje wydłużenie z trzech do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.

W uzasadnieniu wskazano, że celem projektowanej ustawy jest stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

Kierwiński zapowiada zmiany i rozmowy z Nawrockim

W poniedziałek prace nad zmianami w zasadach przyznawania polskiego obywatelstwa zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Szef MSWiA poinformował, że będzie chciał o tym rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim.

– Będziemy proponować takie przepisy, aby ten proces był z jednej strony jednak dość dynamiczny, z drugiej, by każda osoba, która otrzymuje polskie obywatelstwo tu w Polsce, miała swoje centrum aktywności życiowych, ale też, żeby gwarantowała właściwy poziom bezpieczeństwa każdemu z obywateli – mówił szef MSWiA.

