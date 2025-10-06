Gen. Polko nie ma wątpliwości: Rosja rzuca na szalę wszystko

W ostatnim zmasowanym ataku na zachodnią część Ukrainy użyto ponad 50 rakiet i kilkuset dronów szturmowych. Celem były obiekty energetyczne, przemysłowe oraz budynki mieszkalne. W miejscowości Łapajiwka rosyjski pocisk trafił w dom jednorodzinny – zginęła czteroosobowa rodzina, w tym 15-letnia dziewczynka. Jak poinformował mer Lwowa Andrij Sadowyj, zniszczonych lub uszkodzonych zostało co najmniej siedem przedsiębiorstw, m.in. Sparrow Industrial Park. W mieście fala uderzeniowa wybiła ponad tysiąc okien i drzwi, a w magazynie gazu wybuchł wielogodzinny pożar. Straty liczone są w dziesiątkach milionów dolarów.

Celowe niszczenie infrastruktury przed zimą

– Rosja za każdym razem, zwłaszcza przed zimą, próbuje przede wszystkim zniszczyć infrastrukturę krytyczną, zastraszać. Teraz ataki są jeszcze bardziej intensywne, bo w czwartym roku wojny Rosja tak naprawdę rzuca na szalę wszystko – ocenia gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.

Zdaniem wojskowego, Kreml chce pogłębić kryzys na Ukrainie i liczy na zniechęcenie Zachodu do dalszej pomocy. – Rosja doskonale pamięta, że Zachód w Afganistanie po kilku latach się zniechęcił. Teraz znów pojawiają się głosy: "ile można pomagać Ukrainie, niech oddadzą Donbas i będzie spokój’". To element wojny psychologicznej – mówi Polko.

"Ukraina nie traci zdolności obrony"

Generał zwraca uwagę, że mimo ogromnych strat Ukraina nie traci zdolności do obrony. – Rosja na bieżąco produkuje różnego rodzaju drony i rakiety balistyczne, które stara się wykorzystywać po to, żeby jak najbardziej przytłoczyć Ukrainę w tym najtrudniejszym okresie. Jesień i zima to ogromne wyzwanie dla ludności – podkreśla.

Według Polko, wojna wciąż ma charakter wyniszczający. – Front się nie przesuwa, a to wciąż wojna na wyczerpanie. Mam nadzieję, że rakiety Tomahawk też dotrą na Ukrainę i że społeczeństwo rosyjskie w końcu zacznie dostrzegać, że nie jest dobrze, że wojna dotyka obie strony – dodaje były dowódca GROM.

