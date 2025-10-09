Sąd Najwyższy ostro odpowiada Żurkowi: Działania niekonstytucyjne i antypaństwowe

Podczas czwartkowego posiedzenia Kolegium SN wyraziło "zdecydowany sprzeciw" wobec pism kierowanych przez prokuratora generalnego do sędziów Sądu Najwyższego, wzywających ich do zaprzestania orzekania. W ocenie Kolegium, wezwania te zmierzają do uniemożliwienia rozpoznawania spraw i stanowią próbę zastraszenia sędziów.

Poszło o "przywłaszczanie funkcji publicznych"

Pisma Waldemara Żurka, skierowane we wrześniu do kilkudziesięciu sędziów różnych izb SN, dotyczyły tzw. neosędziów, powołanych po 2017 roku na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Minister twierdził, że część z nich "przywłaszcza funkcje publiczne" i powoływał się na orzecznictwo europejskich trybunałów. Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przez Żurka przestępstwa.

W uchwale Kolegium podkreślono, że żadne działania władzy politycznej nie mogą podważać legitymacji sędziów do sprawowania wymiaru sprawiedliwości wynikającej z Konstytucji RP. "Z najwyższym oburzeniem odnotowujemy groźby wszczynania wobec sędziów SN postępowań karnych oraz obciążania ich sankcjami majątkowymi za wykonywanie obowiązków służbowych" – napisano w dokumencie.

Działania "niekonstytucyjne i antypaństwowe"

Kolegium uznało działania prokuratora generalnego za "niekonstytucyjne i antypaństwowe", wskazując, że ich realizacja mogłaby doprowadzić do paraliżu Sądu Najwyższego. W drugiej uchwale Kolegium odniosło się do kolejnego wniosku Żurka, dotyczącego wykluczenia sześciorga sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Według Kolegium, tego typu działania stanowią bezprawną ingerencję w niezawisłość sędziów i naruszają zasadę praworządności.

Sąd Najwyższy wyraził również sprzeciw wobec wykorzystywania Prokuratury Krajowej do działań politycznych oraz wobec "jawnie zastraszającego" przesłuchania sędzi Marii Szczepaniec, które miało się odbyć na wniosek Waldemara Żurka. W konkluzji Kolegium SN wezwało prokuratora generalnego do zaprzestania "bezprawnych działań wobec sędziów Sądu Najwyższego", naruszających ich niezawisłość, nieusuwalność i godność urzędu.

