"Zrobili bardzo dużo". Nawrocki i Tusk pomagają Hołowni

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że Szymon Hołownia zabiega o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Marszałek Sejmu od kilku miesięcy prowadził w tej sprawie rozmowy. Zabiegał również o poparcie najważniejszych polityków w państwie. Ostatecznie złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Hołownia: Nawrocki i Tusk mi pomagają

Szymon Hołownia przyznał, że poparcia w staraniach o posadę w ONZ udzielił mu zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk. Obaj politycy aktywnie wspierali kandydaturę marszałka Sejmu.

– Bardzo dużo zrobił prezydent Nawrocki. Rzeczywiście na każdej wizycie zagranicznej podkreśla to, że mamy polskiego kandydata. Bardzo dużo zrobił premier Tusk, jego telefony do różnego rodzaju przywódców, również do Antonio Guterresa, bardzo tu pomogły. Bardzo intensywnie pracuje też nad wsparciem tej kandydatury premier Sikorski. Dziś jest w Wielkiej Brytanii, też mówił mi, że będzie o tym mówił – powiedział polityk Polski 2050 podczas konferencji prasowej.

– Mamy otwarte drogi poparcia na razie pewnie 20-kilku państw, ale bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby było ich więcej. Dołączyli się do tego projektu najlepsi polscy specjaliści, którym zależy na tym, żeby Polak był właśnie w tym miejscu, od pomocy humanitarnej – dodał.

Polityk przyznał, że na początku oceniał swoje szanse na zostanie komisarzem jako "zerowe". Teraz jednak jest bardziej optymistyczny.

– Jesteśmy zaawansowani w tym procesie. Na samym jego początku, trzy tygodnie temu, oceniałbym te szanse na bliskie zeru. Dziś oceniam je na będące w okolicach 30 procent. Udało nam się naprawdę dużo zrobić – wskazał.

