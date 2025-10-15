Kosiniak-Kamysz: Potwierdziliśmy sojusznicze zobowiązania z USA

Jak podkreślił, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce jest "faktem, a nie przedmiotem dyskusji". – Potwierdziliśmy sojusznicze zobowiązania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. To stabilna obecność żołnierzy amerykańskich w naszym kraju – powiedział wicepremier i minister obrony narodowej.

"Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i jest ważnym partnerem gospodarczym"

Szef MON zwrócił uwagę, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów regionu, które wciąż nie mają pewności co do obecności wojsk USA na swoim terytorium. – To daje nam przewagę nad państwami, które wciąż się zastanawiają, czy żołnierze amerykańscy zostaną – zaznaczył. Kosiniak-Kamysz wskazał, że decyzja o utrzymaniu amerykańskich sił w Polsce jest efektem długofalowej współpracy i inwestycji w modernizację armii. – Polska inwestuje w zbrojenia, ma bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi i jest ważnym partnerem gospodarczym. Dokonujemy gigantycznych zakupów u naszych sojuszników, pokazując, że transformacja polskich sił zbrojnych odbywa się na najwyższym poziomie – powiedział.

Minister podkreślił również, że Polska pełni obecnie kluczową rolę logistyczną i infrastrukturalną w regionie. – Przez terytorium naszego kraju przechodzi większość transportów sprzętu wojskowego, amunicji i pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Polska jest hubem logistycznym, co wymaga zaangażowania żołnierzy i funkcjonariuszy każdego dnia – przypomniał. Kosiniak-Kamysz odniósł się także do kwestii programu Priority Ukraine Requirements List (PURL), czyli wspólnych zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy finansowanych przez państwa NATO. Polska – jak poinformował – nie podjęła jeszcze decyzji o swoim udziale w tej inicjatywie.

USA zatwierdziły pierwszy pakiet pomocy w ramach PURL

Miesiąc temu agencja Reuters poinformowała, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zatwierdziła pierwszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy finansowany przez sojuszników z NATO. To pierwsze zastosowanie mechanizmu PURL, który pozwala na dostarczanie broni ze składów amerykańskich na koszt państw Sojuszu. Podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby miał zatwierdzić dwie dostawy o łącznej wartości 500 milionów dolarów. W ostatnich dniach USA zaakceptowały również sprzedaż systemu obrony powietrznej Patriot Danii, która przekaże go Ukrainie. Wartość umowy wynosi 8,5 miliarda dolarów.

Do programu dołączają kolejne państwa NATO – Niemcy zapowiedziały przekazanie dwóch systemów Patriot oraz 500 milionów euro na PURL, a Wielka Brytania sfinansuje zakup kilku tysięcy dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, które mają trafić do Ukrainy w ciągu roku.

Czytaj też:

"Trzeba będzie znaleźć 60 miliardów dolarów". Zełenski o tym, co czeka UkrainęCzytaj też:

USA i NATO tworzą nowy mechanizm finansowania dostaw broni na Ukrainę