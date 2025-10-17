Skandaliczne słowa rosyjskiego propagandysty. Sikorski: Rosyjski Rachoń

W swoim komentarzu Sikorski nie tylko odpowiedział na atak ze strony Moskwy, ale też jednocześnie uderzył w dziennikarza Telewizji Republika Michała Rachonia, porównując go do Sołowjowa.

Sołowjow reaguje na wpis Sikorskiego

Wszystko zaczęło się od ironicznego komentarza polskiego ministra. Radosław Sikorski na platformie X skomentował fragment programu Sołowjowa, w którym rosyjski propagandysta straszył Zachód, że w przypadku dostarczenia Ukrainie rakiet Tomahawk "Zachód umrze, a my, Rosjanie, pójdziemy do nieba".

Sikorski w odpowiedzi napisał: "Sołowjow był już w niebie w swojej willi nad jeziorem Como" – odnosząc się do informacji, że rosyjski dziennikarz posiadał luksusową posiadłość we Włoszech, zanim została objęta sankcjami po wybuchu wojny na Ukrainie. Ten wpis rozwścieczył Sołowjowa, który poświęcił Sikorskiemu fragment swojego programu emitowanego w rosyjskiej telewizji państwowej.

Sołowjow kpi z Sikorskiego. "Jesteś polskim antysemitą, który nieszczęśliwie ożenił się z Żydówką"

Władimir Sołowjow, znany z agresywnej i skrajnie propagandowej retoryki, w trakcie programu kpił z Sikorskiego i Antona Heraszczenki – byłego wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy, który udostępnił wpis polskiego ministra. Zaczął od sarkastycznego komentarza: "Mam sekretnego wielbiciela. Napisał do mnie Radek Sikorski" – mówił, przewracając jednocześnie oczami.

Następnie, stojąc na baczność, zaczął naśladować ton i gesty Adolfa Hitlera, odczytując wpis Sikorskiego w przesadnie teatralny sposób. Jego zachowanie miało wyśmiewać i ośmieszać polskiego ministra. W dalszej części programu Sołowjow dopuścił się osobistych i obraźliwych uwag: – Widzisz, Radek, byłeś dziennikarzem, ale nie osiągnąłeś nic. Tak się zdarza. Byłeś nikim. Zostałeś polskim politykiem i nadal jesteś nikim – stwierdził. – Jesteś polskim antysemitą, który nieszczęśliwie ożenił się z Żydówką – dodał.

Sikorski porównuje Sołowjowa do dziennikarza Telewizji Republika

Na słowa Sołowjowa zareagował, także na platformie X Radosław Sikorski, publikując wpis, który jest zarówno ironią wobec rosyjskiego propagandysty, jak i przytykiem do dziennikarza Telewizji Republika Michała Rachinia. "Rosyjski Rachoń nazwał mnie »polskim antysemitą, który nieszczęśliwie ożenił się z Żydówką«. Panowie judeosceptycy, tak się robi propagandę!

A biedny Sołowjow — gdyby nie poparł wojny w Ukrainie, to nadal miałby dolce vita za skradzione Rosjanom pieniądze" — napisał Sikorski.

Przypomnijmy, Władimir Sołowjow od lat jest jednym z głównych propagandystów reżimu Władimira Putina. Regularnie prowadzi programy telewizyjne i radiowe, w których atakuje Zachód, NATO i Ukrainę. Jest objęty sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

