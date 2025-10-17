Kaczyński: Nawet w takiej sprawie będą odwracać kota ogonem

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie Niemcom Wołodymyra Żurawlowa, który jest przez nich oskarżany o zniszczenie Nord Stream 2. Stołeczny sąd uchylił również środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał niezwłoczne zwolnienie obywatela Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Sędzia Dariusz Łubowski argumentował w uzasadnieniu, że wysadzenie infrastruktury krytycznej agresora w czasie wojny obronnej nie jest sabotażem, lecz działaniem militarnym, które nie może stanowić przestępstwa. Przekazał także, że wniosek władz niemieckich nie zasługuje na uwzględnienie. Wyjaśnił, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie, czy czyn ten może stanowić podstawę do wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania. – Sąd polski nie dysponuje w tej sprawie żadnymi dowodami, albowiem strona niemiecka przesłała jedynie bardzo ogólne informacje – zaznaczył.

Kaczyński: Skala obłudy tego rządu już mnie chyba nie zaskoczy

Do sprawy odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przy okazji uderzył w premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. "Skala obłudy tego rządu już mnie chyba nie zaskoczy... Nawet w takiej sprawie będą odwracać kota ogonem, choć to przecież nielegalna prokuratura Tuska i Żurka była za dopuszczalnością wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie gazociągów Nord Stream" – napisał na platformie X.

twitter

"Gdyby nie racjonalne podejście sądu, los tego człowieka byłby z góry przesądzony. Warte uwagi jest także uzasadnienie odmownej decyzji sądu wobec wniosku Tuskowej prokuratury: słabe uzasadnienie wniosku przesłane przez Niemców i upolitycznienie niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż to politycy w Niemczech powołują sędziów" – dodał.

Czytaj też:

Wołodymyr Żurawlow zabrał głos po wyjściu z aresztu