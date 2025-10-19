Kogucia polityka

Było tego sporo i ewoluowano tu od dobra wspólnego aż po definicje bardziej pragmatyczne, którymi były twierdzenia, że polityka to sztuka uzyskania i utrzymania władzy. Ten ostatni trend wskazywał na nieobecność celu, gdyż nasuwało się od razu pytanie: „OK, zdobycie i utrzymanie władzy, ale po co?”. Z braku tej odpowiedzi wyszło, że władzę zdobywa się dla samej władzy, a raczej dla benefitów wynikających z jej posiadania.