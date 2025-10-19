Kogucia polityka

DEKAMERONKI Kiedy się zastanowić, co oznacza pojęcie „polityka”, człowiek trafia na kilka definicji, począwszy od starożytnych Greków.
Było tego sporo i ewoluowano tu od dobra wspólnego aż po definicje bardziej pragmatyczne, którymi były twierdzenia, że polityka to sztuka uzyskania i utrzymania władzy. Ten ostatni trend wskazywał na nieobecność celu, gdyż nasuwało się od razu pytanie: „OK, zdobycie i utrzymanie władzy, ale po co?”. Z braku tej odpowiedzi wyszło, że władzę zdobywa się dla samej władzy, a raczej dla benefitów wynikających z jej posiadania.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.