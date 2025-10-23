Ostre słowa Błaszczaka: Ta demokracja walcząca pewnie jest zdolna do tego, co robili Niemcy

Na polecenie prokuratury zajęto dom, konto bankowe oraz auto posła PiS Michała Wosia. Sprawa dotyczy zarządzania Funduszem Sprawiedliwości.

- Zarzuty stawiane ministrowi Wosiowi są oderwane od rzeczywistości. To jest wyłącznie czysta zemsta, to jest jeszcze czysty hejt w wykonaniu Donalda Tuska i jego pomagierów – stwierdził Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.

Błaszczak porównuje rządzących do Niemców

Poseł PiS nie przebierał w słowach. W trakcie swojego wystąpienia ostro atakował rząd za zmiany wprowadzane w systemie sprawiedliwości.

- Te wszystkie projekty, które składają, np. wobec stanu sędziowskiego, kiedy próbują dyskryminować sędziów, jakimiś barwami oznaczają, może jeszcze opaski każą im na ręce, na ramiona nakładać, bo ta demokracja walcząca pewnie zdolna jest do tego, co robili Niemcy, kiedy Polska była okupowana w czasie II wojny światowej – powiedział Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.

Polityk stwierdził, że obóz rządzący jest gotów posunąć się do wszystkiego, żeby tylko utwierdzić swoją władzę. – Byli też w naszej historii po II wojnie światowej tacy, którzy utwardzali władzę ludową i metody może jeszcze nie są tak drastyczne, jak były wtedy, ale mechanizm jest taki sam, areszty wydobywcze, żeby obciążyli urzędnicy swoich przełożonych, jeśli obciążą, to zostaną zwolnieni, jeśli nie obciążą, to będą w areszcie – kontynuował.

Zajęto dom i wlepiono karę 200 tys. zł

Mecenas Adam Gomoła poinformował, że posłowi PiS zajęto dom, samochód, rachunki bankowe i nałożono 200 tysięcy złotych kary za spóźnienie na przesłuchanie. "Prezent na zakończenie śledztwa przeciwko Ministrowi Wosiowi czyli nowa jakość neoprokuratury, Czegoś takiego – jako obrońca- jeszcze nie widziałem" – napisał mecenas.

Gomoła dodaje, że na początku października posłowi doręczono dwa postanowienia. W pierwszym zajęto Wosiowi cały majątek – dom, samochód i rachunki bankowe – na poczet grzywny, kosztów i szkody w wysokości 25 milionów złotych.

Czytaj też:

Zajęto dom, konto i auto posła PiS. "Niebywały bandytyzm", "Wstydzicie się?"Czytaj też:

Żurek zapowiada nowe zarzuty. "Na pewno będą stawiane kolejnym osobom"