Według artykułu, słabościami Federacji Rosyjskiej są: masowe zaangażowanie rezerwistów, trudna sytuacja gospodarcza w kraju, rosnący potencjał technologiczny i militarny Ukrainy oraz powolne postępy rosyjskich sił zbrojnych na froncie.

Słabości Rosji

Jak twierdzą źródła włoskich dziennikarzy, w pierwszym kwartale 2025 roku Federacja Rosyjska zrekrutowała 90 000 mężczyzn, po czym liczba ta zaczęła spadać. W całym 2025 roku Kremlowi udało się zrekrutować 292 000 cywilnych rezerwistów.

Problemy gospodarcze Rosji są również dość duże. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje wzrost gospodarczy kraju na 0,6 proc., znacznie poniżej prognozowanych 4 proc. prognozowanych, a spadek dochodów z eksportu ropy naftowej i gazu tylko pogorszy sytuację Kremla.

Co więcej, Putin wierzy, że Rosja pewnie pokonuje Ukrainę, choć w rzeczywistości sytuacja Moskwy jest znacznie gorsza. Źródła podały, że Rosjanie regularnie tracą dużo sprzętu i ponoszą ogromne straty.

Włoscy dziennikarze zauważają, że Rosja rzeczywiście zmodernizowała swoje drony Shahed, tak aby były bardziej śmiercionośne. Jednak Ukraina również poczyniła ogromne postępy w produkcji dronów. Dziennikarze przypomnieli, że Ukraina podwoiła swoje moce produkcyjne bezzałogowych statków powietrznych z 1,5 miliona do 3 milionów sztuk. Ponadto, gazeta dodała, że Ukraina rozpoczęła produkcję pocisków rakietowych Flamingo, które umożliwią ukraińskiej armii atakowanie celów w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ultimatum Trumpa

Ze słów amerykańskiego prezydenta wynika, że nie spotka się z Władomirem Putinem dopóki nie będzie miał pewności, że uda się zawrzeć porozumienie ws. zakończenia wojny na Ukrainie.

– Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu – powiedział Trump w rozmowie z dziennikarzami.

Przywódca Stanów Zjednoczonych zapewnił, że od zawsze ma z Władimirem Putinem dobre stosunki, jednak – jak podkreślił – jego obecna postawa jest "bardzo rozczarowująca". – Myślałem, że to się uda zrobić (zakończyć wojnę w Ukrainie – red.) przed pokojem na Bliskim Wschodzie – oświadczył.

Czytaj też:

"Tak było, jest i będzie". Kreml odpowiada na krytykę TrumpaCzytaj też:

Norweski wywiad: Rosja wystrzeliła rakietę Buriewiestnik z Nowej Ziemi