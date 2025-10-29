"Ludzie z taką przeszłością...". Komorowski uderza w polityka koalicji

Bronisław Komorowski był w środę gościem Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET. W audycji były prezydent został zapytany o kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Przypomnijmy, że zgodnie z umową koalicyjną w połowie kadencji lider Lewicy ma zastąpić na tej funkcji Szymona Hołownię.
Czarzasty marszałkiem Sejmu? Mocny komentarz Komorowskiego
– Dla mnie jest niepojęte, że ludzie z taką przeszłością obejmują różne najwyższe urzędy w państwie i reprezentują państwo polskie – odparł Komorowski i dodał: "Mówię o panu Nawrockim, o panu Czarzastym jednym głosem – to nie może być tak".
– Chciałoby się, żeby Polskę reprezentowali i rządzili nią ludzie bez poważnych mankamentów z przeszłości – podsumował były prezydent.
Bunt przeciwko liderowi Lewicy? "Mam problem z jego przeszłością"
Przypomnijmy, że Bronisław Komorowski to nie jedyna osoba, która ma problem z kandydaturą Czarzastego. Mają go również niektórzy politycy koalicji rządzącej. Jasną deklarację złożyła w tej sprawie jedna z posłanek. – Mam problem z jego przeszłością. Poparcie tej kandydatury byłoby niezgodne z moimi wartościami – przyznała Agnieszka Buczyńska. Później Marek Sawicki z PSL w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że zna osoby ze swojej partii, które nie podniosą ręki za tym, aby polityk ten został drugą osobą w państwie.
– Jest wiele przesłanek ku temu, żeby Czarzasty nie kandydował na marszałka. To sprawa finansowanie firmy jego żony ze środków z KPO, to również cechy charakteru Czarzastego, komunistyczna przeszłość, czy wreszcie afera Rywina – wymieniał Sawicki. Parlamentarzysta przestrzegał, że kandydatura ta może stać się dla obozu rządzącego strzałem w stopę. – To wszystko PiS wykorzysta przeciwko nam– przewidywał.
