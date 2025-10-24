Nieoczekiwany zwrot ws. Hołowni? "Rozważa to"

Michał Kobosko był w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego RMF FM. Rozmowa dotyczyła m.in. przyszłości Polski 2050. Eurodeputowany został zapytany, czy to on stanie na czele ugrupowania.

Szymon Hołownia jednak pozostanie liderem Polski 2050? "Jest odpowiedzialnym politykiem"

– Wybory nowego przewodniczącego mamy w styczniu, jeżeli marszałek Hołownia nie zmieni zdania. Ja jestem w gronie tych, którzy widzieliby chętnie taką zmianę – przyznał wprost Kobosko.

Dopytywany, czy Hołownia rzeczywiście może zmienić zdanie, odparł: "Myślę, że rozważa dlatego, że jest odpowiedzialnym politykiem, jest odpowiedzialnym liderem naszego ugrupowania".

Polityk podkreślał, że to właśnie Szymon Hołownia jest najbardziej rozpoznawalną twarzą Polski 2050. – Nie wszyscy muszą go kochać w świecie zewnętrznym, ale my wiemy, jak kluczową rolę odegrał w powstawaniu, uruchamianiu naszej partii i jak dobrym jest nadal marszałkiem Sejmu – dodał.

Polska 2050 bez lidera. Hołownia rezygnuje

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował pod koniec września po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, a także nie będzie startował w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Kilka dni później szef Polski 2050 ogłosił, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Wśród możliwych następców Hołowni na czele partii wymienia się Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która ma zostać wicepremierem z ramienia partii oraz Ryszard Petru, który sam ogłosił, że będzie ubiegał się o tę funkcję.

