Trzaskowski nie pójdzie w Marszu Niepodległości. Jak tłumaczy zmianę decyzji?

W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem przed drugą turą wyborów prezydenckich, Rafał Trzaskowski został zapytany przez polityka Konfederacji, czy weźmie udział w kolejnym Marszu Niepodległości. Ówczesny kandydat KO na prezydenta odpowiedział Sławomirowi Mentzenowi pytaniem: „Pójdzie pan ze mną, pójdziemy wszyscy?”.

– Ja pójdę – odpowiedział Sławomir Mentzen.

Rafał Trzaskowski wyraził wtedy nadzieję, że „będzie taka możliwość, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu”.

Trzaskowski: Nie było twardej deklaracji

Jednak do wspólnego przemarszu nie dojdzie. O swojej ostatecznej decyzji Trzaskowski poinformował za pomocą mediów społecznościowych.

– Wydaje mi się, że dzisiaj to poważne pytanie, które zaprząta uwagę bardzo wielu osobom w internecie. Osoby, które o to pytają bardzo często powołują się na moją rozmowę ze Sławomirem Mentzenem – stwierdził polityk.

Trzaskowski podkreśla jednak, że w trakcie pamiętnej dyskusji "nigdy nie padła twarda deklaracja". – Mówiłem o tym, że może kiedyś zostaną spełnione pewne okoliczności, kiedy wszyscy będziemy mogli razem pójść w Marszu Niepodległości. Nie wydaje mi się, żeby one zostały spełnione. Niestety sam Marsz Niepodległości to dalej impreza tylko jednego środowiska, a ja bym chciał, żebyśmy mogli świętować święto narodowe wspólnie – mówił.

W związku z tym Trzaskowski wystosował zaproszenie na koncert, który będzie zorganizowany przed Muzeum Historii Polski.

11 listopada. Policja przygotowuje się do zabezpieczenia wydarzeń

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada.

W komunikacie resortu podano, że minister wkrótce podpisze rozporządzenie o zakazie noszenia broni w tym dniu. "Dokument jest potrzebny, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia w Warszawie i całej Polsce" – napisano.

Komendant główny policji Marek Boroń przekazał, że 11 listopada do zabezpieczenia Marszu Niepodległości oraz innych wydarzeń w Warszawie i na terenie całego kraju skieruje odpowiednie siły policyjne, w tym doświadczonych funkcjonariuszy prewencji.

"Policja, jak co roku, będzie apelować do uczestników tych wydarzeń o zachowanie spokoju, przestrzeganie porządku publicznego oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" – podkreśla MSWiA.

