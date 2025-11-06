Głośne słowa Domańskiego o Ziobrze. "Niebywały poziom zezwierzęcenia"

Sejmowa komisja regulaminowa zagłosuje dziś nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, a także nad wnioskiem o jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Po wydaniu opinii przez komisję sejmową o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku zdecyduje głosowanie posłów w Sejmie.

Ziobro jest chory na ciężki nowotwór i wymaga specjalistycznego leczenia, które odbywa się m.in. w Belgii, co dodatkowo podnosi emocje w tej sprawie. Były minister sprawiedliwości odrzuca zarzuty jako motywowane m.in. czynnikami politycznymi i chęcią zemsty. Prokuratura chce postawić byłemu szefowi resortu sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy – o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo "przywłaszczyła" ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Tymczasem dziennikarze pytają poszczególnych polityków, jak będą głosować, i jak zagłosują ich kluby. W porannym paśmie Polsat News pytanie takie zostało zadane Andrzejowi Domańskiemu z klubu Koalicji Obywatelskiej. Minister finansów odpowiedział w sposób całkowicie otwarty.

Domański: Są takie chwile, dla których się żyje

– Nie – zaśmiał się lekko Domański. – Są takie chwile, dla których się żyje i z całą pewnością ręka mi nie zadrży. Czasem można się zastanawiać, czy warto być w polityce czy nie, ale dla takich chwil, dla takich głosowań, dla głosowania za sprawiedliwością, za rozliczeniem osób, które dopuszczały się rzeczy, myślę, strasznych, karygodnych, chociażby jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, z całą pewnością mi ręka nie zadrży i dla takich chwil warto być w polityce. To też sens bycia w polityce – przyznał Domański w programie "Graffiti" Polsat News.

Bocheński: To pokazuje poziom zidiocenia i nienawiści

Do słów Domańskiego odniósł się za pośrednictwem platformy X europoseł PiS i jeden z wiceprezesów tej formacji Tobiasz Bocheński.

"Ja zajmuję się polityką by Polska rosła bezpieczna, bogata, wpływowa i dumna, a Polacy byli zamożni. Zajmowanie się idiotyzmami serwowanymi przez Koalicję Obywatelską należy do przykrych obowiązków zawodowych" – Wypowiedź min. Domańskiego pokazuje poziom zidiocenia i nienawiści Tuskowego obozu politycznego" – napisał.

"Niebywały poziom zezwierzęcenia"

"Andrzej Domański naśmiewa się z chorego na nowotwór człowieka. Niebywały poziom zezwierzęcenia, nawet jak na członka Platformy Obywatelskiej" – skomentował Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie PiS.

