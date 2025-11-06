Trump chce wykluczyć jedno z państw z G20. Padły ostre słowa
Trump chce wykluczyć jedno z państw z G20. Padły ostre słowa

Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: PAP/EPA / LUKAS COCH
Donald Trump uważa, że Republika Południowej Afryki nie powinna dłużej być częścią G20.

Rzecznik prezydenta Vincent Magwenya powiedział BBC, że jego kraj jest pewien, iż zorganizuje bardzo udany szczyt G20, kiedy przywódcy największych gospodarek świata zbiorą się w Johannesburgu. Wydarzenie jest planowane jeszcze w tym miesiącu.

Prezydenta USA w przeszłości wielokrotnie oskarżał Republikę Południowej Afryki o dyskryminację białej mniejszości, dlatego też nie zamierza brać udziału w spotkaniu. Zastąpi go wiceprezydent JD Vance.

– RPA nie powinna już nawet być w żadnych "G", ponieważ to, co się tam dzieje, jest złe. Nie będę reprezentował naszego kraju tam. Nie powinna tam być – powiedział Trump podczas konferencji w środę.

Trump oskarża RPA

Rząd RPA w zeszłym tygodniu ostro skrytykował decyzję USA o nadaniu priorytetu w rozpatrywaniu wniosków o azyl uchodźcom pochodzącym od białych Afrykanerów z RPA, którzy są w większości potomkami holenderskich i francuskich osadników.

Władze RPA twierdzą, że nie ma wiarygodnych dowodów na "ludobójstwo białych", do jakiego ma dochodzić w kraju. Najnowsze statystyki kryminalne RPA nie wskazują, by więcej białych osób padło ofiarą przestępstw z użyciem przemocy niż przedstawicieli innych grup rasowych.

Co roku inny kraj członkowski sprawuje prezydencję w G20 i ustala program szczytu przywódców – po Republice Południowej Afryki prezydencję obejmą Stany Zjednoczone.

Nie istnieje formalna procedura pozwalająca na wyrzucenie kraju z G20. – Jeśli jakiś kraj miałby zostać wyrzucony, oznaczałoby to po prostu, że zostałby wykluczony z obrad – nie zostałby zaproszony na spotkania przez państwo, które w danym roku przewodniczy G20 – powiedział dr Andrew Gawthorpe z brytyjskiego think tanku Foreign Policy Centre.

Jak dodaje, czasami mówi się, że do wykluczenia kraju wymagana jest jednomyślność, ale nie ma żadnej spisanej reguły – nie istnieje żaden rodzaj traktatu G20.

Spór w Gabinecie Owalnym

Trump zaoferował w tym roku status uchodźców Afrykanerom po tym, jak prezydent RPA Cyril Ramaphosa podpisał ustawę pozwalającą rządowi na przejmowanie ziemi bez odszkodowania w rzadkich przypadkach. Większość prywatnych gruntów rolnych należy do białych mieszkańców RPA, którzy stanowią nieco ponad 7 proc. populacji.

RPA podjęła wysiłki, by złagodzić napięcia – Ramaphosa udał się w maju do Białego Domu z dużą delegacją, w skład której weszli biali członkowie jego rządu koalicyjnego oraz znani biali południowoafrykańscy golfiści. Jednak Trump zaskoczył uczestników spotkania w Gabinecie Owalnym, wysuwając twierdzenia, wysuwając twierdzenia, że biali farmerzy w RPA są zabijani i prześladowani.

Dalsze próby Republiki Południowej Afryki naprawienia relacji zakończyły się niepowodzeniem – największa gospodarka Afryki została w sierpniu obłożona 30 proc. cłami na towary eksportowane do USA, najwyższymi w Afryce Subsaharyjskiej.

Źródło: BBC
