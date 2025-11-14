"Nie cofnę się nawet o milimetr. Mowy nie ma". Tusk reaguje na decyzję Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w środę odmówił nominacji 46 sędziów. Zapowiedział przy tym, że przez najbliższe pięć lat żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans.

Nawrocki odmówił nominacji sędziów. Tusk odniósł się do sprawy

O prezydencką odmowę nominacji sędziowskich był pytany podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że niestety po 1 czerwca, kolejny prezydent postanawia igrać z konstytucją i interpretować ją w sposób niewłaściwy. To będzie już trzecia taka kadencja – powiedział.

Szef rządu ocenił, że „to jest bardzo niepokojące”. – To będzie oznaczało bardzo twardą konfrontację w tej sprawie. Moim zadaniem jako premiera jest pilnowanie porządku konstytucyjnego. Tutaj nie cofnę się nawet o milimetr. Mowy nie ma. Bardzo źle się dzieje, że prezydent Nawrocki postanowił rozpocząć swoją prezydenturę od takich samych gier i podstępów, jak jego poprzednik – dodał.

Donald Tusk zaznaczył, że nie jest zaskoczony, ale jest mu przykro, że „kolejny raz będziemy mieli prezydenta, który nie czuje się strażnikiem konstytucji, tylko jej gwałcicielem”.

100 dni prezydentury Nawrockiego. Tak ocenia je Tusk

Premier został również zapytany, jak ocenia pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego, które mijają w piątek.

– Oceniam krytycznie, z oczywistych względów – powiedział.

Szef rządu ocenił, że prezydent Karol Nawrocki „wetuje z niezwykłym impetem”.

– Blokuje nawet tak oczywiste sprawy, jak powołanie parku narodowego – dodał.

Odnosząc się do sondaży dotyczących prezydenta, Donald Tusk powiedział, że wie o tym, iż 50 proc. Polaków pozytywnie go ocenia i czytał te sondaże.

– Na miejscu prezydenta Nawrockiego nie cieszyłbym się z tej skali poparcia. Jak spojrzymy, jakie poparcie po pierwszych 100 dniach miał pan Duda, prezydent Komorowski, nie mówię już o prezydencie Kwaśniewskim, to nie jest to jakiś imponujący wskaźnik – stwierdził.

