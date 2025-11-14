100 dni prezydentury. Nawrocki opublikował film z podsumowaniem

14 listopada mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji na profilach głowy państwa w mediach społecznościowych pojawił się specjalny film z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym okresie. W nagraniu przypomniano m.in. o wizytach zagranicznych, inicjatywach ustawodawczych oraz podpisanych i zawetowanych ustawach. "Dziękuję" – napisał prezydent Nawrocki.

W ciągu 100 dni polski przywódca złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował i 70 podpisał. Mianował 22 oficerów na stopnie generalskie, powołał 64 sędziów i asesorów sądowych. Odbył 11 wizyt zagranicznych, w tym dwukrotnie do Stanów Zjednoczonych, a także przyjął sześciu prezydentów i premierów państw. Złożył ponad 20 wizyt krajowych. Przyznał ponad 24 tys. odznaczeń.

100 dni Nawrockiego. Inicjatywy prezydenckie

Zgodnie z obietnicą złożoną w kampanii wyborczej, Karol Nawrocki przed upływem 100 dni od początku kadencji złożył w Sejmie projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33 proc.

Prezydent skierował do parlamentu jeszcze 10 innych projektów, w tym dwa dotyczące wielkich inwestycji: Centralnego Portu Komunikacyjnego i polskich portów, trzy inicjatywy społeczne: "PIT Zero. Rodzina na plus", "Ochrona polskiej wsi", a także projekt przewidujący coroczną rewaloryzację emerytur o minimum 150 zł.

Wśród złożonych przez głowę państwa projektów są też: ustawa powołująca Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych, projekt zmian w procesie przyznawania polskiego obywatelstwa i projekt ustawy przeciwdziałającej rozpowszechnianiu w Polsce ideologii banderyzmu. Nawrocki przedstawił również projekty korygujące ustawy zawetowane – tak było z regulacją aktualizującą zasady pomocy publicznej dla Ukraińców, a także z projektem przedłużającym mrożenie cen energii elektrycznej.

