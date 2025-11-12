Ten sondaż ucieszy Nawrockiego. Duża przewaga

Badanie pracowni Opinia24 przeprowadzone dla tygodnika "Polityka" wskazuje, że aż 40 proc. respondentów na pytanie „Gdyby to dzisiaj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, to na kogo by Pan/Pani zagłosował/a?", odpowiedziało, że na Karola Nawrockiego. Z kolei 30 proc. badanych wskazało Rafała Trzaskowskiego. 19 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że w ogóle nie wzięłoby udziału w wyborach, natomiast 11 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Prezydenturę Karola Nawrockiego po prawie 100 dniach urzędowania "bardzo dobrze" ocenia 21 proc. Polaków, zaś 32 proc. "dobrze". Odpowiedź "źle" wskazało 15 proc. badanych, zaś "bardzo źle" – 11 proc.

Ciekawe odpowiedzi padły też w kontekście zakresu uprawnień prezydenta. 39 proc. badanych stwierdziło, że głowa państwa powinna "mieć tyle uprawnień, ile ma teraz", 31 proc. uważa, iż prezydent powinien "mieć więcej uprawnień niż ma obecnie". Z kolei 16 proc. badanych chce ograniczenia uprawnień głowy państwa, a 14 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Nawrocki najbardziej lubianym politykiem

W tym tygodniu Polacy wskazali również najbardziej lubianego polityka. Jest nim prezydent Karol Nawrocki, który zostawił w tyle innych polityków.

Wirtualna Polska zleciła badanie Ogólnopolskiemu Panelowi Badawczemu Ariadna. Polaków zapytano o to, którego polityka najbardziej lubią.

Zdecydowanym wygranym w został Karol Nawrocki. Prezydent otrzymał aż 28 proc. wskazań wśród respondentów.

Tym samym Karol Nawrocki zostawił znacząco w tyle dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej – prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz premiera Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski otrzymał 14 proc. wskazań, zaś premier Donald Tusk – 12 proc.

Oznacza to, że suma poparcia dla dwóch głównych polityków koalicji rządzącej (26 proc.) jest niższa niż wynik samego prezydenta Karola Nawrockiego (28 proc.).

