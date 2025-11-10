Polacy wskazali najbardziej lubianego polityka. Niekwestionowany lider

Wirtualna Polska zleciła badanie Ogólnopolskiemu Panelowi Badawczemu Ariadna. Polaków zapytano o to, którego polityka najbardziej lubią.

Zdecydowanym wygranym w został Karol Nawrocki. Prezydent otrzymał aż 28 proc. wskazań wśród respondentów.

Tym samym Karol Nawrocki zostawił znacząco w tyle dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej – prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz premiera Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski otrzymał 14 proc. wskazań, zaś premier Donald Tusk – 12 proc.

Oznacza to, że suma poparcia dla dwóch głównych polityków koalicji rządzącej (26 proc.) jest niższa niż wynik samego prezydenta Karola Nawrockiego (28 proc.).

Tuż za podium znalazł się Krzysztof Bosak (9 proc.) – jeden z liderów Konfederacji i wicemarszałek Sejmu. Na kolejnym miejscu jest odchodzący marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (8 proc.), Adrian Zandberg z Partii Razem (też 8 proc.) oraz lider partii Razem oraz wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat (7 proc. wskazań).

Dalej znaleźli się: wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (4 proc.), były premier, wiceprezes PIS Mateusz Morawiecki (4 proc.) oraz jeden z liderów Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (3 proc.).

Najmniej wskazań w całym zestawieniu najbardziej lubianych polityków otrzymał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazał go co pięćdziesiąty badany (2 proc.).

Część respondentów nie wskazała żadnego polityka.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna 17–20 października 2025 roku metodą CAWI na próbie 1088 Polaków.

