Trump rozmawiał z brytyjskimi mediami. Nagle zaczął mówić o Nawrockim

W trakcie rozmowy z brytyjską stacją Donald Trump stwierdził, że niektórzy przywódcy państw europejskich, co widać również w Wielkiej Brytanii, są "niesamowicie przewrażliwieni" na punkcie sugestii, że ich obywatele są ważniejsi od obywateli z innych krajów.

Prezydent USA w tym kontekście wskazał na premiera Węgier Victora Orbana, którego inni przywódcy "nienawidzą", ale on wykonuje po prostu "fantastyczną robotę" i nie przejmuje się opiniami sąsiadów w UE. Trump podkreślił, że Orban nie wpuścił na Węgry żadnych migrantó. – Nie ma żadnych problemów. Przyjął kilku Ukraińców w związku z trwającą wojną, ale w zasadzie to nikogo – powiedział.

Następnie Trump wskazał, że Polska również postawiła się i nie przyjmowała migrantów oraz zaczął zachwalać Karola Nawrockiego.

– Polska jest wspaniała, a człowiek, który wygrał wybory prezydenckie, jest fantastyczny. Nie miał szans, aby zbliżyć się do zwycięstwa. Był jednym z wielu kandydatów. Dzięki jego przyjacielowi i mojemu przyjacielowi, wspólnemu znajomemu, poparłem go, a on wygrał wybory. Było to dość duże zaskoczenie. Ale on jest fantastyczny. Będzie świetnym prezydentem – powiedział Trump.

USA zniosły sankcje na elektrownię jądrową budowaną na Węgrzech przez Rosję

Stany Zjednoczone zwolniły rosyjską korporację nuklearną Rosatom z sankcji nałożonych na budowę nowych bloków energetycznych w węgierskiej elektrowni jądrowej Paks.

– Elektrownia musi zostać ukończona. A ponieważ dotyczy to rosyjskiej firmy, która ją zaprojektowała i zbudowała, chcemy, żeby mogła ją ukończyć, ponieważ zależy nam na niezależności energetycznej Węgrów – stwierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio.

Dodał, że Węgry otrzymały tymczasowe, roczne zwolnienie z dostaw ropy naftowej i gazu z Rosji. Jak tłumaczył, natychmiastowe odcięcie od rosyjskich surowców spowodowałoby poważne szkody dla węgierskiej gospodarki.

Wcześniej premier Węgier Viktor Orban ogłosił po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że Węgry zostały zwolnienie z sankcji związanych z importem rosyjskiej ropy naftowej i gazu rurociągami Przyjaźń (Drużba) i TurkStream (Turecki Potok).

Czytaj też:

Premier mocno odpowiada ambasadorowi USA: Europa to twór skomplikowanyCzytaj też:

USA zaostrzają zasady imigracyjne. Odmówią wizy z powodu… otyłości