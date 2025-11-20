"Nie ma mowy". Kaczyński ostro odpowiada na pytanie dziennikarza

"Premier Donald Tusk ogłosił 5 zasad, które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową" – przekazał na pośrednictwem X rzecznik rządu Adam Szłapka. Kancelaria premiera opublikowała zasady szefa rządu na grafice, która jest w środowy wieczór kolportowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej.

Dowiadujemy się z nich, że aby być uznanym przez Donalda Tuska za "odpowiedzialnego państwowca" nie wolno podważać członkostwa Polski w Unii Europejskiej i trzeba opowiedzieć się po jakiejś stronie w wojnie Rosji z Ukrainą. Konkretnie należy być po stronie Ukrainy, choć nie skonkretyzowano, co dokładnie to oznacza. Wówczas jest możliwość bycia "odpowiedzialnym państwowcem", ale nie są to jedyne wytyczne, jakie należy spełniać. Łącznie mamy jak wspomniał rzecznik Szłapka pięć.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że premier kieruje je m.in. do prezydenta. "Rok 2026 to rok zawieszenia broni" – głosi tytuł całej rekomendacji. Jest też dyrektywa skierowana bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu instruuje go, że ma zakończyć wetowanie i "sabotaż legislacyjny".

Kaczyński o pięciu zasadach Tuska

O komentarz do słów szefa rządu został poproszony prezes PiS. Jarosław Kaczyński stwierdził, że to Donald Tusk skłóca społeczeństwo i atakuje opozycję.

– Na pewno nie powinno być wojny domowej, ale wojnę domową to tutaj wywołuje prześladowaniami opozycji i w ogóle niebywale wręcz skandalicznymi zachowaniami Donald Tusk. To jest jego metoda rządzenia, więc diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Kaczyński został również zapytany, czy podpisze się pod zasadami Tuska.

– Proszę nie żartować. Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował z tymi, którzy go kopią. Nie ma mowy, poza tym w naszym przekonaniu to jest polityka po prostu antynarodowa – odpowiedział.

